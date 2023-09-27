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تعرف على مواصفات ساعة Pixel Watch 2 من جوجل قبل إطلاقها فى 4 أكتوبر

9/27/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تسريب حديث عن تأكيد إطلاق Google Pixel Watch 2 عالميًا في 4 أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع سلسلة Pixel 8 وPixel Buds Pro ، ولم تعلن الشركة بعد عن النطاق السعري للساعة الذكية، ومع ذلك، كانت هناك تقارير مختلفة تحتوي على شائعات حول مواصفات Pixel Watch 2، حيث أثار مقطع فيديو ترويجي مسرب المزيد من ميزات الساعة الذكية، ومقارنتها مع Pixel Watch، وفقاً لموقع macrumors.



وشارك تقرير من 91Mobiles بعض المعلومات الحصرية التي سربتها Kamila Wojciechowska، يتضمن مقطع فيديو ترويجيًا يقترح معلومات جديدة حول Pixel Watch 2، ويقال إن الساعه مزوده بمستشعر معدل ضربات القلب متعدد المسارات من Fitbit، مع دعم لتتبع نبضات القلب حتى أثناء التمرينات الشاقة.



من المتوقع أن يتم تزويد Pixel Watch 2 بالعديد من الميزات الصحية بناءً على نظام إدارة الضغط الخاص بـ Fitbit، وسيساعد نظام تتبع استجابة الجسم الساعة الذكية على مراقبة مستويات التوتر لدى المستخدم، علاوة على ذلك، سيتم اكتشاف الإجهاد أيضًا باستخدام مدخلات cEDA (النشاط الكهربائي المستمر - حبات العرق المجهرية).



وبحسب ما ورد سيحصل أيضًا على العديد من ميزات اللياقة البدنية والأمان، ويقال إن الساعة الذكية تحصل على تذكيرات تلقائية لجدول التمارين، بناءً على اكتشاف نشاط المستخدم، وإن تدريب السرعة يساعد في تتبع وتيرة المستخدم، من أجل السلامة، يقال إن Pixel Watch 2 تسمح للمستخدمين بجدولة مؤقت وإرسال المطالبات قبل مشاركة المعلومات مثل الموقع أو جهات الاتصال.



هناك ميزة أخرى في Pixel Watch 2 القادمة هي مشاركة الطوارئ، والتي من شأنها أن تساعد المستخدمين على مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ، ويمكن أن يساعد أيضًا في مشاركة المعلومات الطبية، إذا لزم الأمر، في حالات الطوارئ.



بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة مع شاشة تعمل دائمًا، وستوفر أيضًا دعم الشحن السريع مما يسمح للمستخدمين بالشحن من 0 إلى 100 % خلال 75 دقيقة فقط.









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