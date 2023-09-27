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ديلى ميل تنشر سؤالًا: متى ستواجه الأرض انقراضًا جماعيًا يمحو جميع البشر

9/27/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت دراسة حديثة، أنه ربما ينقرض البشر من على الأرض خلال 250 مليون سنة، ولكن هذا سيحدث إذا توقفنا عن حرق الوقود الأحفوري الآن، حيث تشير عمليات المحاكاة الحاسوبية إلى أن كوكبنا سيواجه انقراضًا جماعيًا يمحو جميع الثدييات، حسبما أفاد خبراء جامعة بريستول.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء، إن أي أشكال حياة لا تزال على قيد الحياة على الأرض بحلول هذا الوقت يجب أن تتعامل مع درجات حرارة تتراوح بين 104 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية).



لكن حساباتهم لا تأخذ في الاعتبار الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي المنبعثة من حرق الوقود الأحفوري وغيره من المصادر التي يتسبب فيها الإنسان، لذا فمن المرجح أن يكون هذا التاريخ أقرب.



وسيكون هذا أول انقراض جماعي منذ انقراض الديناصورات، قبل حوالي 66 مليون سنة، عندما ضربت الأرض بشكل كارثي صخرة فضائية ضخمة.



وقاد الدراسة الجديدة الدكتور ألكسندر فارنسورث، باحث مشارك كبير في كلية العلوم الجغرافية بجامعة بريستول، الذى قال : "تبدو التوقعات في المستقبل البعيد قاتمة للغاية".



وأضاف فارنسورث، "يمكن أن تكون مستويات ثاني أكسيد الكربون ضعف المستويات الحالية"، موضحا "البشر - إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى - سيموتون بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم".



وفي غضون 250 مليون سنة، ستتحرك جميع قارات الأرض معًا لتشكل قارة عملاقة تُعرف باسم بانجيا ألتيما، وستشكل اليابسة على الأرض على شكل كعكة الدونات مع وجود بحر داخلي في المنتصف، ومهما كان المحاذاة الدقيقة، فإن العلماء متأكدون من أن قارات الأرض سوف تندمج ببطء لتشكل كتلة واحدة حارة وجافة وغير صالحة للسكن إلى حد كبير.



كما أن العمليات التكتونية في القشرة الأرضية والتي جمعت القارات معًا ستؤدي إلى المزيد من الانفجارات البركانية المتكررة، والتي من شأنها أن تنتج إطلاقات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي، مما يزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب.



وقال الدكتور فارنسورث: "إن القارة العملاقة الناشئة حديثًا ستخلق بشكل فعال ضربة ثلاثية، تشمل تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وزيادة الحرارة في جزء كبير من الكوكب"، مضيفا "والنتيجة هي بيئة معادية في الغالب خالية من مصادر الغذاء والماء للثدييات.

وتابع: "درجات الحرارة واسعة النطاق التي تتراوح بين 40 إلى 50 درجة مئوية، وحتى أقصى درجات الحرارة اليومية، بالإضافة إلى مستويات الرطوبة العالية، من شأنها أن تحدد مصيرنا في النهاية".



استخدم العلماء نماذج مناخية محوسبة لمحاكاة اتجاهات درجة الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في بانجيا ألتيما، ولتقدير المستوى المستقبلي لثاني أكسيد الكربون، استخدم الفريق نماذج لحركة الصفائح التكتونية، وكيمياء المحيطات، والمزيد لرسم مدخلات ومخرجات ثاني أكسيد الكربون.



ويؤكد الباحثون أنهم لم يأخذوا في الاعتبار مساهمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، والذي يُشار إليه عادة على أنه السبب الأكبر لتغير المناخ اليوم.











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