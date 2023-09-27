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Iphone 16 سيتضمن زر التقاط إضافى .. تسريب

9/27/2023 4:26:22 AM
(MENAFN- Youm7) من المتوقع أن تحصل سلسلة iPhone 16 على زر إضافي، يُعرف داخليًا باسم "زر الالتقاط" أو "Capture Button"، و من المرجح أن يكون الزر الذي يحمل الاسم الرمزي "Project Nova" أحد نقاط البيع الرئيسية لمجموعة ‌iPhone 16‌، على افتراض أنه تجاوز مرحلة الاختبار الأولية.



وبحسب التسريبات سيقع زر الالتقاط على نفس جانب زر الطاقة، ويتم وضعه في مستوى أقل قليلاً فقط - حيث يمكن العثور على فتحة mmWave في موديلات iPhone الأحدث، وتم نقل مكان mmWave إلى الجانب الآخر، الموجود أسفل أزرار الصوت، ومن غير المعروف حاليًا ما سيتم استخدام الزر السعوي الجديد من أجله.



ومن المتوقع أن يكون زر الالتقاط زرًا سعويًا وليس زرًا ميكانيكيًا قياسيًا، حيث أن الأزرار السعوية، على عكس الأزرار الميكانيكية، لا تتحرك عند الضغط عليها، ووبدلاً من ذلك، يكتشف الزر الضغط واللمس، مما يوفر ردود فعل لمسية من خلال استخدام المحركات اللمسية.



ومن المتوقع أن تعمل الأزرار بشكل مشابه لزر الصفحة الرئيسية الموجود على iPhone SE، والذي يحاكي الضغط على زر فعلي من خلال محرك Taptic المدمج، ووفقًا لمصادرنا، ستحتوي الأزرار السعوية على وظيفة مستشعر القوة، وتكتشف مستشعرات القوة القوة المطبقة، وتحول حجم القوة إلى إشارات كهربائية.



في وقت مبكر من تطوير iPhone 15 Pro، جربت Apple الأزرار السعوية على ‌iPhone‌ في شكل مشروع Bongo الذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين. تتألف وحدة Bongo، على عكس زر الالتقاط، من أزرار الطاقة ومستوى الصوت السعوية، ولم توفر أي أزرار إضافية في المزيج. بناءً على ما سمعناه من مصادرنا، تم إلغاء وحدة Bongo خلال مرحلة تطوير EVT، بعد نتائج اختبار غير مرضية وعدد كبير من مشكلات الأجهزة، وترك الإلغاء لمهندسي Apple مساحة واسعة لإعادة تصور الأزرار السعوية لسلسلة ‌iPhone 16‌، مع لمسة جديدة تمامًا هذه المرة.



وعلى عكس مشروع Bongo، من المقرر أن يظهر زر الالتقاط لأول مرة عبر تشكيلة ‌iPhone 16‌ بأكملها، بما في ذلك الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Apple أنشأت أيضًا تكوينًا للأجهزة بدون زر Capture Button، ربما كمتغير احتياطي في حالة استمرار معدلات فشل الأجهزة، وقد ظهر زر الالتقاط على كل من وحدات eSIM والأجهزة التي تدعم فتحات بطاقة SIM الفعلية.





إلى جانب زر الالتقاط الجديد، من المتوقع أن تحصل تشكيلة ‌iPhone 16‌ على زر إجراء سعوي، يستخدم زر الإجراء اللمسي، المعروف باسم "Project Atlas"، تصميمًا مشابهًا لزر الالتقاط، باستخدام مقاييس الضغط ومحرك التردد لتوفير ردود الفعل اللمسية اللازمة.



بالإضافة إلى زر الالتقاط وزر الإجراء الذي تمت ترقيته، من المتوقع أن يتميز الطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ بكاميرا معاد تصميمها، مع ترتيب عمودي للكاميرا يشبه ‌iPhone‌ 12، كما تم تعيين طرازات Pro لتتميز بزيادة في حجم الشاشة، من 6.1 بوصة و6.7 بوصة إلى 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي.



ومن المهم أن نعتبر أن المعلومات المقدمة هنا هي معلومات ما قبل الإنتاج. لا تزال تشكيلة ‌iPhone 16‌ في المراحل الأولى من التطوير، ولم يتم الانتهاء من التصميم بعد، ولهذا السبب، هناك دائمًا احتمال ألا نرى زر الالتقاط على المنتج النهائي.







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