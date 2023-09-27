كيفية مسح سجل مقاطع الفيديوهات التى شاهدتها على الفيس بوك

(MENAFN
- Youm7) يجمع فيس بوك العديد من المعلومات الشخصية عن المستخدمين، لاستخدمها في معرفة اهتمامات وتفكير المستخدم، ومن ثم عرض الاعلانات التي تهم كل مستخدم، ومن الطرق التي يحصل بها فيس بوك علي معلومات هي سجل مشاهدة الفديوهات، لذلك قد يرغب الكثير من مستخدمي هذ البرنامج من مسح سجل الفيديوهات التي قاموا بمشاهدتها.
طريقة حذف سجل فيديوهات الفيس بوك من على الهاتف :
1- قم بفتح تطبيق الفايس بوك، ثم قم بالضغط على رمز القائمة الجانبية (الثلاث خطوط).
2- إنزل إلى الأسفل وإضغط على تبويب "الإعدادات والخصوصية" ثم قم بالضغط على "الإعدادات".
3- إبحث على "الوصول إلى معلوماتك" وادخل إليه.
4- قم بالبحث على "معلومات عنك" وإضغط عليه.
5- ستجد خيار "مقاطع الفيديو التي شاهدتها"، قم بالضغط
على الثلاث نقط الموجودة بجانب الفيديو.
6- ستظهر لك كلمة "حذف" قم بحذفه.
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