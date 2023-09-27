كيفية مسح سجل مقاطع الفيديوهات التى شاهدتها على الفيس بوك

MENAFN - Youm7) يجمع فيس بوك العديد من المعلومات الشخصية عن المستخدمين، لاستخدمها في معرفة اهتمامات وتفكير المستخدم، ومن ثم عرض الاعلانات التي تهم كل مستخدم، ومن الطرق التي يحصل بها فيس بوك علي معلومات هي سجل مشاهدة الفديوهات، لذلك قد يرغب الكثير من مستخدمي هذ البرنامج من مسح سجل الفيديوهات التي قاموا بمشاهدتها.طريقة حذف سجل فيديوهات الفيس بوك من على الهاتف :

1- قم بفتح تطبيق الفايس بوك، ثم قم بالضغط على رمز القائمة الجانبية (الثلاث خطوط).

2- إنزل إلى الأسفل وإضغط على تبويب "الإعدادات والخصوصية" ثم قم بالضغط على "الإعدادات".

3- إبحث على "الوصول إلى معلوماتك" وادخل إليه.4- قم بالبحث على "معلومات عنك" وإضغط عليه.5- ستجد خيار "مقاطع الفيديو التي شاهدتها"، قم بالضغطعلى الثلاث نقط الموجودة بجانب الفيديو.6- ستظهر لك كلمة "حذف" قم بحذفه.