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الاحتلال يسير نحو التصعيد في قطاع غزة ودعوات فلسطينية للرد

9/27/2023 4:24:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان - على وقع زيارة مبعوث أممي رفيع لقطاع غزة أمس للبحث عن التهدئة؛ يبدو أن حكومة الاحتلال اليمينية تسير نحو التصعيد، في ظل عدد من الإجراءات اتخذتها خلال الساعات القليلة الماضية وأثارت تحفظات أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية لعدم مواءمتها للتوقيت المناسب، مقابل كثافة الدعوات الفلسطينية للمواجهة مع الاحتلال والرد على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي لقاءات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، والوفد المرافق له بالمسؤولين في قطاع غزة، في ظل أجواء متوترة يشهدها القطاع مع استمرار إغلاق الاحتلال لمنفذ بيت حانون "ايرز"، واستمرار تظاهرات الشبان الفلسطينيين على حدود قطاع غزة ومواصلة الاحتلال قصفه لنقاط مواقع تتبع لحركة "حماس" على الحدود.
جاء ذلك بالتزامن مع تقبل الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد السفير السعودي، نايف السديري، سفيرا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس، في أول زيارة سعودية للضفة الغربية منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.
وفي نفس الوقت؛ ما تزال سلطات الاحتلال تفرض، منذ 17 الشهر الحالي، الإغلاق المحكم عبر منفذ بيت حانون "إيرز " شمال القطاع، بالرغم من كونه المعبر الوحيد لدخول الأفراد والعمال بين غزة والاحتلال، وذلك على إثر تجدد الاحتجاجات الشعبية على السياج الحدودي لقطاع غزة.
ويعمد الاحتلال على مدار أيام الاحتجاجات الفلسطينية والفعاليات الشعبية المنددة بجرائمه والمناصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك وللأسرى في سجون الاحتلال، إلى قصف المواقع والمراصد على حدود غزة لقمع الغضب الفلسطيني العارم.
وتدرك المؤسستان الأمنية والعسكرية الإسرائيليتان أن الكيان المحتل يسير نحو التصعيد في قطاع غزة، وأنه يستعد لجميع احتمالات التصعيد، بما فيها إطلاق الصواريخ الفلسطينية، وذلك عبر التحضير العسكري وإنذار المستوطنين الجاثمين في المستوطنات المحاذية للقطاع للحظة المواجهة الحاسمة، سواء أكانت عبارة عن هجوم عدواني خاطف أم حرب وعملية عسكرية واسعة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأن المستوطنين الجاثمين بالقرب من الغلاف الحدودي مع قطاع غزة بدأوا يتجهزون لجولة تصعيد محتمل مع القطاع.
وادعت القناة الإسرائيلية، لأن "إطلاق الصواريخ التجريبية نحو البحر، وإطلاق البالونات الحارقة، واستمرار التوترات والأحداث عند السياج الحدودي والتي يتخللها إطلاق نار نحو قوات الاحتلال وتفجير عبوات، كلها دلائل على الأرض تشير إلى التوجه نحو صراع جديد مع غزة"، وفق مزاعمها.
ويلاحظ أن اللقاء الذي جمع حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بيروت مؤخرا، قد أثار مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والخشية من استعداد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة للرد على تصعيد الاحتلال ضد القطاع، بالإضافة إلى خروج الوضع في الضفة الغربية عن السيطرة نظير تواتر انتهاكات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك.
بينما تجد أوساط سياسية وعسكرية إسرائيلية أن الوقت الآن غير مناسب لتصعيد المواجهة مع قطاع غزة في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.
وتتعزز مؤشرات التصعيد بالأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تنامي عنف المستوطنين المتطرفين والذي تسبب في تهجير أكثر من 1100 فلسطيني من منازلهم وأراضيهم في الضفة الغربية منذ عام 2022، وفق تقرير أممي حديث.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، أن عنف المستوطنين يشهد تصاعدا في شتى أرجاء الأراضي المحتلة، وتسبب في منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتهجير 1100 فلسطيني من 28 تجمعا سكانيا في الضفة الغربية المحتلة منذ العام 2022.
وأشار إلى أنه "خلال الفترة ذاتها، أسفر 1,614 حادثا مرتبطا بالمستوطنين عن سقوط ضحايا فلسطينيين أو إلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وذلك بمتوسط بلغ 80 حادثا في الشهر، وهو أعلى عدد تسجله الأمم المتحدة على الإطلاق منذ أن باشرت رصد هذه الحوادث في العام 2006".
ومنذ العام 2022، تم تهجير أربع تجمعات سكانية فلسطينية بكاملها وباتت خالية الآن، بسبب عنف المستوطنين، في حين رحل 50 % من السكان في ستة تجمعات فلسطينية أخرى، وفق التقرير الأممي
ونوه إلى أن هناك نحو 10,000 فلسطيني، 24 % منهم من النساء و51 % من الأطفال، ما زالوا يقيمون في التجمعات الفلسطينية المستهدفة، وهم، وغيرهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني بسبب عنف المستوطنين وتقصير سلطات الاحتلال في مساءلة منفذي الهجمات التي تستهدفهم.
وبحسب التقرير الأممي، فإن نظام التخطيط التمييزي الإسرائيلي في المنطقة (ج) حال بين 71 % من التجمعات السكانية الفلسطينية وبين تشييد مبانٍ جديدة، حيث وثق مكتب الأمم المتحدة 59 عملية هدم نفذتها سلطات الاحتلال في العامين 2022 و2023، وتهجير 262 شخصا من منازلهم نتيجة هذه العمليات.
وأوضح التقرير الأممي أن منع الفلسطينيين من الحصول على الموافقات اللازمة على البناء وعمليات الهدم والإخلاء والقيود المفروضة على الوصول واستمرار التوسع الاستيطاني، يهيئ بيئة قسرية تسهم في التهجير الذي قد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.

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