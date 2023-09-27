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الجيش الليبي: عدد قتلى العاصفة في درنة بلغ 4120 حتى الآن

9/27/2023 4:24:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.
جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته على ((فيسبوك)). وأوضح أن عدد الجثامين يوم الاثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.
وضربت العاصفة مدينة درنة في شرق ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى وفاة وفقد الآلاف وإلحاق أضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية.

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