الجيش الليبي: عدد قتلى العاصفة في درنة بلغ 4120 حتى الآن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة التي اجتاحتها العاصفة دانيال بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً.
جاء ذلك في رسم توضيحي نشره المسماري على صفحته على ((فيسبوك)). وأوضح أن عدد الجثامين يوم الاثنين بلغ 56، بينما بلغ يوم الثلاثاء 35.
وضربت العاصفة مدينة درنة في شرق ليبيا في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى وفاة وفقد الآلاف وإلحاق أضرار كبيرة بالأبنية والبنى التحتية.
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