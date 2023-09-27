الملك: في مولد نبينا نسأل الله أن يعم الخير والبركات

الملك: في مولد نبينا نسأل الله أن يعم الخير والبركات
التاريخ
9/27/2023 4:24:10 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال جلالته في منشور عبر إكس، "في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف، "كل عام وأنتم بخير".
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