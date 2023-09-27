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لاعبا التايكواندو مصطفى والشرباتي يضمنان ميداليتين للأردن في آسياد هانغتشو

9/27/2023 4:24:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى إلى نهائي وزن تحت 68 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية، بعد الفوز على اللاعب الإيراني ماتن رضائي، في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).

كما تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي، إلى نهائي وزن تحت 80 كغم ليضمن الفوز بميدالية ثالثة للأردن.

وحصد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كغم في دورة الألعاب الآسيوية.- (المملكة)

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