لاعبا التايكواندو مصطفى والشرباتي يضمنان ميداليتين للأردن في آسياد هانغتشو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى إلى نهائي وزن تحت 68 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية، بعد الفوز على اللاعب الإيراني ماتن رضائي، في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
كما تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي، إلى نهائي وزن تحت 80 كغم ليضمن الفوز بميدالية ثالثة للأردن.
وحصد لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كغم في دورة الألعاب الآسيوية.- (المملكة)
MENAFN27092023000072011014ID1107150163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.