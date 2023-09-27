NTT DOCOMO: تعلن OREX عن مجموعة خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX®

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NTT DOCOMO, INC. اليوم عن مجموعة خدماتها الجديدة كليًا التي تضم OREX RAN وOREX SMO وOREX Services، وهي جزء من التزامها بأن تصبح مزودًا لخدمة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) لمشغلي الاتصالات الدوليين. وتهدف الشركة من خلال هذا الإعلان إلى توفير الوضوح والتفاهم المتبادل بين مشغلي الاتصالات الدوليين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها OREX، مما يسهل توسعها بشكل أكبر.

OREX هي العلامة التجارية لخدمة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) التابعة لـ DOCOMO، والتي تم تطويرها بالتعاون مع العديد من المزودين العالميين. ويمكن تخصيصها لمواجهة التحديات المخصصة لكل عميل. من المتوقع أن يؤدي تقديم خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية للعملاء بنسبة تصل إلى 30% عند أخذ تكاليف الإعداد الأولي والصيانة المستمرة في الاعتبار. ويمكنه أيضًا تقليل الوقت اللازم لتصميم الشبكة بنسبة تصل إلى 50%. بالإضافة إلى ذلك، يقلل OREX من استهلاك الطاقة في المحطات الأساسية بنسبة تصل إلى 50%.

في عرض شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX، تستفيد OREX من ميزات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، مما يسمح بدمج منتجات المزودين المختلفة لتوفير محطات أساسية فعالة للغاية من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من المعرفة المكتسبة من تجربة DOCOMO الفريدة في بناء شبكات الهاتف المحمول مع العديد من مزودي المعدات منذ عصر 4G، تدمج OREX نقاط القوة لدى شركاء OREX الثلاثة عشر لتقديم مجموعة واسعة من شبكات قاعدة الراديو الافتراضية (vRANs) ووحدات الراديو (RUs) المتوافقة مع مجموعة من الترددات المختلفة المستخدمة في مختلف البلدان. ومع إضافة سبعة مزودين جدد لـ RU، تستعد OREX لتلبية متطلبات قاعدة عملاء أكبر.

ومن خلال OREX SMO، توفر OREX برمجيات طورتها شركة NTT لتسهيل التصميم والتكوين والمراقبة الفعالة لشبكات الوصول اللاسلكية، مما يتيح تشغيل الجهاز بشكل مستقل ومحسّن. يسمح اعتماد OREX SMO بالتحسين التلقائي لتصميم الشبكة، مما يقلل من عبء عمل التصميم بنسبة تصل إلى 50%، خاصةً في الحالات المعقدة التي قد تستغرق عادةً عدة أسابيع. كما أنه يقلل من عبء العمل التشغيلي عن طريق أتمتة المهام مثل تعديل زاوية هوائي المحطات الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية لتأمين منطقة التغطية. يتوافق OREX SMO مع المواصفات القياسية التي حددها تحالف O-RAN.

توفر خدمات OREX عمليات الشراء وتكامل النظام اللازمة لاعتماد OREX RAN وOREX SMO، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي والصيانة بعد التنفيذ.

في 22 سبتمبر/أيلول، بدأت DOCOMO نشر وتشغيل OREX RAN وOREX SMO في شبكتها المحلية 5G، والتي تتضمن برنامج المحطة الأساسية من Fujitsu Limited، والمنصة السحابية من Wind River، ومسرع الأجهزة من NVIDIA، وخادم COTS بمعالجات Intel. بناءً على الخبرة التشغيلية التي تراكمت لديها داخل شبكة DOCOMO، تخطط هذه الشركات لتعزيز خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX وتوسيع مجموعات منتجاتها، وتسعى جاهدة لتقديم فعالية محسنة من حيث التكلفة والموثوقية.

للمضي قدمًا، ستواصل DOCOMO دعم مشغلي الاتصالات العالميين في اعتماد شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من خلال عروض OREX الجديدة، وتعزيز تعاونها مع الشركاء العالميين لجعل شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) حقيقة واقعة. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد DOCOMO من هذه التكنولوجيا من خلال تطبيق شبكة الضوئيات الكاملة لشبكة النقل في شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، باتباع مفهوم الشبكة البصرية واللاسلكية المبتكرة (IOWN) التي تروج لها NTT Group. كما ستستخدم أيضًا خوادم منخفضة الطاقة مجهزة بتقنية تقارب الإلكترونيات الضوئية ودمج OREX SMO مع مؤسسة IOWN المعرفية.

إن OREX هي علامة تجارية مملوكة لـ NTT DOCOMO, INC.

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نبذة عن NTT DOCOMO

تعد NTT DOCOMO، مشغل الهاتف المحمول الرائد في اليابان مع أكثر من 87 مليون اشتراك، واحدة من أبرز المساهمين في العالم في تقنيات شبكات الهاتف المحمول 3G و4G و5G. وبعيدًا عن خدمات الاتصالات الأساسية، تتحدى DOCOMO آفاقًا جديدة بالتعاون مع عدد متزايد من الكيانات ("+d")، مما يؤدي إلى إنشاء خدمات ذات قيمة مضافة مثيرة ومريحة تعمل على تغيير الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون. وبموجب خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 وما بعده، تتولى DOCOMO الريادة في إنشاء شبكة 5G رائدة لتسهيل الخدمات المبتكرة التي ستدهش العملاء وتلهمهم بما يتجاوز توقعاتهم.



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