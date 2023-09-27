NTT DOCOMO: تعلن OREX عن مجموعة خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX®

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NTT DOCOMO, INC. اليوم عن مجموعة خدماتها الجديدة كليًا التي تضم OREX RAN وOREX SMO وOREX Services، وهي جزء من التزامها بأن تصبح مزودًا لخدمة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) لمشغلي الاتصالات الدوليين. وتهدف الشركة من خلال هذا الإعلان إلى توفير الوضوح والتفاهم المتبادل بين مشغلي الاتصالات الدوليين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها OREX، مما يسهل توسعها بشكل أكبر.
OREX هي العلامة التجارية لخدمة شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) التابعة لـ DOCOMO، والتي تم تطويرها بالتعاون مع العديد من المزودين العالميين. ويمكن تخصيصها لمواجهة التحديات المخصصة لكل عميل. من المتوقع أن يؤدي تقديم خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX إلى تقليل التكلفة الإجمالية للملكية للعملاء بنسبة تصل إلى 30% عند أخذ تكاليف الإعداد الأولي والصيانة المستمرة في الاعتبار. ويمكنه أيضًا تقليل الوقت اللازم لتصميم الشبكة بنسبة تصل إلى 50%. بالإضافة إلى ذلك، يقلل OREX من استهلاك الطاقة في المحطات الأساسية بنسبة تصل إلى 50%.
في عرض شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX، تستفيد OREX من ميزات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، مما يسمح بدمج منتجات المزودين المختلفة لتوفير محطات أساسية فعالة للغاية من حيث التكلفة. من خلال الاستفادة من المعرفة المكتسبة من تجربة DOCOMO الفريدة في بناء شبكات الهاتف المحمول مع العديد من مزودي المعدات منذ عصر 4G، تدمج OREX نقاط القوة لدى شركاء OREX الثلاثة عشر لتقديم مجموعة واسعة من شبكات قاعدة الراديو الافتراضية (vRANs) ووحدات الراديو (RUs) المتوافقة مع مجموعة من الترددات المختلفة المستخدمة في مختلف البلدان. ومع إضافة سبعة مزودين جدد لـ RU، تستعد OREX لتلبية متطلبات قاعدة عملاء أكبر.
ومن خلال OREX SMO، توفر OREX برمجيات طورتها شركة NTT لتسهيل التصميم والتكوين والمراقبة الفعالة لشبكات الوصول اللاسلكية، مما يتيح تشغيل الجهاز بشكل مستقل ومحسّن. يسمح اعتماد OREX SMO بالتحسين التلقائي لتصميم الشبكة، مما يقلل من عبء عمل التصميم بنسبة تصل إلى 50%، خاصةً في الحالات المعقدة التي قد تستغرق عادةً عدة أسابيع. كما أنه يقلل من عبء العمل التشغيلي عن طريق أتمتة المهام مثل تعديل زاوية هوائي المحطات الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية لتأمين منطقة التغطية. يتوافق OREX SMO مع المواصفات القياسية التي حددها تحالف O-RAN.
توفر خدمات OREX عمليات الشراء وتكامل النظام اللازمة لاعتماد OREX RAN وOREX SMO، بالإضافة إلى الدعم التشغيلي والصيانة بعد التنفيذ.
في 22 سبتمبر/أيلول، بدأت DOCOMO نشر وتشغيل OREX RAN وOREX SMO في شبكتها المحلية 5G، والتي تتضمن برنامج المحطة الأساسية من Fujitsu Limited، والمنصة السحابية من Wind River، ومسرع الأجهزة من NVIDIA، وخادم COTS بمعالجات Intel. بناءً على الخبرة التشغيلية التي تراكمت لديها داخل شبكة DOCOMO، تخطط هذه الشركات لتعزيز خدمات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من OREX وتوسيع مجموعات منتجاتها، وتسعى جاهدة لتقديم فعالية محسنة من حيث التكلفة والموثوقية.
للمضي قدمًا، ستواصل DOCOMO دعم مشغلي الاتصالات العالميين في اعتماد شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) من خلال عروض OREX الجديدة، وتعزيز تعاونها مع الشركاء العالميين لجعل شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN) حقيقة واقعة. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد DOCOMO من هذه التكنولوجيا من خلال تطبيق شبكة الضوئيات الكاملة لشبكة النقل في شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة (Open RAN)، باتباع مفهوم الشبكة البصرية واللاسلكية المبتكرة (IOWN) التي تروج لها NTT Group. كما ستستخدم أيضًا خوادم منخفضة الطاقة مجهزة بتقنية تقارب الإلكترونيات الضوئية ودمج OREX SMO مع مؤسسة IOWN المعرفية.
إن OREX هي علامة تجارية مملوكة لـ NTT DOCOMO, INC.
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نبذة عن NTT DOCOMO
تعد NTT DOCOMO، مشغل الهاتف المحمول الرائد في اليابان مع أكثر من 87 مليون اشتراك، واحدة من أبرز المساهمين في العالم في تقنيات شبكات الهاتف المحمول 3G و4G و5G. وبعيدًا عن خدمات الاتصالات الأساسية، تتحدى DOCOMO آفاقًا جديدة بالتعاون مع عدد متزايد من الكيانات ("+d")، مما يؤدي إلى إنشاء خدمات ذات قيمة مضافة مثيرة ومريحة تعمل على تغيير الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون. وبموجب خطة متوسطة المدى حتى عام 2020 وما بعده، تتولى DOCOMO الريادة في إنشاء شبكة 5G رائدة لتسهيل الخدمات المبتكرة التي ستدهش العملاء وتلهمهم بما يتجاوز توقعاتهم.
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