Mavenir تحقق فوزين في تحدي NTIA 2023 5G Challenge

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- فازت Mavenir، وهي مزوِّدة برامج الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بحلول سحابية تعمل على أي سحابة، بجائزتين في تحدي2023 5G Challenge ، وهي مسابقة نظمتها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية (DoD). وأكد الحفل الختامي الذي أقيم في مرافق CableLabs/Krio في بولدر بكولورادو في 21 سبتمبر، على فوز Mavenir بجائزتين: اختبار التنقل والتسليم، والاختبار الشامل للوحدة المركزية (CU) لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) والوحدة الموزعة (DU) - مما يرفع إجمالي الجائزة الممنوحة لـ Mavenir إلى 850.000 دولار.
ركز تحدي 2023 5G Challenge على اختبار قابلية التشغيل البيني، واختبار الواجهات المفتوحة بين الأنظمة الفرعية لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) التي تم تحديدها، وإمكانية التشغيل البيني متعدد الموردين عبر وحدات الراديو (RU)، والوحدات المركزية المدمجة والوحدات الموزعة (CU+DU)، بالإضافة إلى التكامل الشامل واختبار عمليات تسليم المهام بين مختلف الموردين.
وفي هذا الصدد، صرح John Baker، النائب الأول لرئيس تطوير أعمال المنظومة في Mavenir، قائلاً: "مع هذه منافسة الجيل الخامس هذه، أكدت كل من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) ووزارة الدفاع الأمريكية (DoD) وأدركتا أن شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) لا تمثل سوى واقعاً عندما يتم إثبات قابلية التشغيل البيني بين مختلف الموردين - شكراً لكم على هذا البيان الهام والقوي. كما أتقدم بالتهنئة لفوز Mavenir مع شركاء التشغيل البيني، بما في ذلك NewEdge و Radisys و Lions".
ومن جهته، صرح BG Kumar، رئيس شبكات الوصول والمنصات والهندسة القائمة على النماذج في Mavenir، قائلاً: "نحن فخورون بكوننا جزءاً من تحدي NTIA 5G Challenge، والوصول إلى المرحلة النهائية من هذه المنافسة المرموقة هو دليل على التزام Mavenir بتشكيل مستقبل الشبكات مع حلول البرمجيات السحابية الخاصة بنا. وتؤكد هذه الجائزة على التزام Mavenir بدفع حدود ما هو ممكن في مجال شبكات الموردين المتعددين السحابية والمفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل".
يمكن الوصول إلى إعلان الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات عن الفائزين النهائيين هنا: الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات ووزارة الدفاع تعلنان عن الفائزين النهائيين في تحدي 2023 5G Challenge | الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات
نبذة عن Mavenir :
تعمل Mavenir على بناء مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة مؤتمتة واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. وباعتبارها المزود الوحيد لبرامج الشبكات السحابية الشاملة في القطاع، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتواصل بها العالم، وتسريع تحول شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مقدمي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 بلداً، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم.
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