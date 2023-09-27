Mavenir تحقق فوزين في تحدي NTIA 2023 5G Challenge

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- فازت Mavenir، وهي مزوِّدة برامج الشبكات التي تعمل على بناء مستقبل الشبكات بحلول سحابية تعمل على أي سحابة، بجائزتين في تحدي2023 5G Challenge ، وهي مسابقة نظمتها الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية (DoD). وأكد الحفل الختامي الذي أقيم في مرافق CableLabs/Krio في بولدر بكولورادو في 21 سبتمبر، على فوز Mavenir بجائزتين: اختبار التنقل والتسليم، والاختبار الشامل للوحدة المركزية (CU) لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) والوحدة الموزعة (DU) - مما يرفع إجمالي الجائزة الممنوحة لـ Mavenir إلى 850.000 دولار.

ركز تحدي 2023 5G Challenge على اختبار قابلية التشغيل البيني، واختبار الواجهات المفتوحة بين الأنظمة الفرعية لشبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) التي تم تحديدها، وإمكانية التشغيل البيني متعدد الموردين عبر وحدات الراديو (RU)، والوحدات المركزية المدمجة والوحدات الموزعة (CU+DU)، بالإضافة إلى التكامل الشامل واختبار عمليات تسليم المهام بين مختلف الموردين.

وفي هذا الصدد، صرح John Baker، النائب الأول لرئيس تطوير أعمال المنظومة في Mavenir، قائلاً: "مع هذه منافسة الجيل الخامس هذه، أكدت كل من الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA) ووزارة الدفاع الأمريكية (DoD) وأدركتا أن شبكة الوصول اللاسلكي المفتوح (Open RAN) لا تمثل سوى واقعاً عندما يتم إثبات قابلية التشغيل البيني بين مختلف الموردين - شكراً لكم على هذا البيان الهام والقوي. كما أتقدم بالتهنئة لفوز Mavenir مع شركاء التشغيل البيني، بما في ذلك NewEdge و Radisys و Lions".

ومن جهته، صرح BG Kumar، رئيس شبكات الوصول والمنصات والهندسة القائمة على النماذج في Mavenir، قائلاً: "نحن فخورون بكوننا جزءاً من تحدي NTIA 5G Challenge، والوصول إلى المرحلة النهائية من هذه المنافسة المرموقة هو دليل على التزام Mavenir بتشكيل مستقبل الشبكات مع حلول البرمجيات السحابية الخاصة بنا. وتؤكد هذه الجائزة على التزام Mavenir بدفع حدود ما هو ممكن في مجال شبكات الموردين المتعددين السحابية والمفتوحة والقابلة للتشغيل المتبادل".

يمكن الوصول إلى إعلان الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات عن الفائزين النهائيين هنا: الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات ووزارة الدفاع تعلنان عن الفائزين النهائيين في تحدي 2023 5G Challenge | الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات

نبذة عن Mavenir :

تعمل Mavenir على بناء مستقبل الشبكات والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة، مع التركيز على رؤية شبكة مؤتمتة واحدة قائمة على البرمجيات تعمل على أي سحابة. وباعتبارها المزود الوحيد لبرامج الشبكات السحابية الشاملة في القطاع، تركز Mavenir على تحويل الطريقة التي يتواصل بها العالم، وتسريع تحول شبكة البرمجيات لأكثر من 300 من مقدمي خدمات الاتصالات والشركات في أكثر من 120 بلداً، والتي تخدم أكثر من 50% من المشتركين في العالم.

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