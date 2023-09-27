Nippon Sanso Holdings Corporation: إعلان التقرير المتكامل لعام 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD) "تقريرنا المتكامل لعام 2023" ونشرته على موقعنا الإلكتروني في 26 سبتمبر. يُنشر تقريرنا المتكامل كل عام لتقديم تقرير سنوي عن المعلومات المالية للمجموعة بما في ذلك إستراتيجيات الإدارة ونظرة عامة إلى الأعمال إضافة إلى المعلومات غير المالية شاملةً أنشطة الاستدامة لجميع الأطراف المعنية من بينها أعضاء مجموعتنا وكذلك المستثمرون.
في "التقرير المتكامل لعام 2023"، لقد وضعنا كامل تركيزنا في خطة الإدارة المتوسطة المدى باسم "رؤية NS 2026 | تمكين المستقبل" ("رؤية NS 2026") التي تم إعلانها في مايو 2022 بهدف شرح قصة خلق القيمة بطريقة سهلة الاستيعاب والفهم، باستخدام أمثلة محددة.
يُنشر "التقرير المتكامل لعام 2023" بتنسيق PDF، وقد أضفنا رابطًا سريعًا إلى صفحات معيَّنة على موقعنا الإلكتروني تحتوي على معلومات ذات صلة لتحسين طريقة الاطّلاع عليه.
يُرجى زيارة صفحة "التقرير المتكامل" على موقعنا الإلكتروني.
الميزات الرئيسية للتقرير المتكامل لعام 2023
1) خلق القيمة
من خلال الرسائل الموجَّهة من الرئيس التنفيذي، يعرض إستراتيجية مجموعة NSHD بناءً على حجم التقدم المُحرز في رؤية NS 2026 وفهم بيئة الأعمال لدينا.
وكميزة خاصة بنا، يعرض جهودنا المُحدَّدة المتعلقة "بالتميُّز التشغيلي" و"إجمالي استهلاك الإلكترونيات" و"حياد الكربون" من مجالات تركيزنا المنصوص عليها في رؤية NS 2026.
تشير قصة خلق القيمة لدينا إلى المفهوم الأساسي، والقيمة التي نقدمها، وآراء موظفينا، ومصدر خلق القيمة، إلى جانب الرسالة الموجَّهة من رئيس الموارد البشرية في المجموعة.
2) خلق القيمة في كل قطاع
يوضح موقف كل قطاع في العام الأخير من رؤية NS 2026، ويحلل وضع السوق ونقاط القوة، والتصوُّرات حول بيئة الأعمال، وعناصر الاستدامة المهمة، ويوضح اتجاه إستراتيجية خلق القيمة.
3) حوكمة الشركات
يطرح المناقشة بين Katsumi Nagasawa، المدير الخارجي ورئيس اللجنة الاستشارية للتعيينات والأجور، وYutaka Okuda، المسؤول التنفيذي، المجموعة القانونية، إضافة إلى التحديات التي يجب أن يكونوا على دراية بها بناءً على البيئة المحيطة بـ NSHD. وفضلاً على ذلك، يعرض مصفوفة المهارات التي توضح الخبرة ومجال الخبرة لكل عضو في كل من مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والإشراف.
المحتويات
مقدمة
ميزات خاصة
قصة خلق القيمة
معالم الأداء البارزة
الاستدامة
خلق القيمة في كل عمل
الحوكمة
معلومات المجموعة
الملحق
تُعدُّ Nippon Sanso Holdings Group في المركز الرابع من حيث التوريد في العالم للغازات الصناعية والإلكترونية والطبية، وتعمل في أربع مناطق جغرافية - اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا - حيث تمتد أعمالها إلى أكثر من 30 بلدًا ومنطقة. إضافة إلى ذلك، تقوم شركة Thermos بتوريد المنتجات التي تحمل العلامة التجارية THERMOS إلى أكثر من 120 بلدًا حول العالم. ركزت المجموعة منذ تأسيسها باسم Nippon Sanso Ltd في عام 1910، جهودها نحو خلق قيمة اجتماعية من خلال حلول الغاز المبتكرة التي تزيد من الإنتاجية الصناعية وتعزز رفاهية البشر وتساهم في مستقبل أكثر استدامة. تتضافر جهودنا معًا باعتبارنا "متخصصين في مجال الغاز" بقوة عاملة تتجاوز 19000 موظف سعيًا لتحقيق نفس الهدف: "تحسين نوعية الحياة من خلال تكنولوجيا الغاز"
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