Nippon Sanso Holdings Corporation: إعلان التقرير المتكامل لعام 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أصدرت شركة Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD) "تقريرنا المتكامل لعام 2023" ونشرته على موقعنا الإلكتروني في 26 سبتمبر. يُنشر تقريرنا المتكامل كل عام لتقديم تقرير سنوي عن المعلومات المالية للمجموعة بما في ذلك إستراتيجيات الإدارة ونظرة عامة إلى الأعمال إضافة إلى المعلومات غير المالية شاملةً أنشطة الاستدامة لجميع الأطراف المعنية من بينها أعضاء مجموعتنا وكذلك المستثمرون.

في "التقرير المتكامل لعام 2023"، لقد وضعنا كامل تركيزنا في خطة الإدارة المتوسطة المدى باسم "رؤية NS 2026 | تمكين المستقبل" ("رؤية NS 2026") التي تم إعلانها في مايو 2022 بهدف شرح قصة خلق القيمة بطريقة سهلة الاستيعاب والفهم، باستخدام أمثلة محددة.

يُنشر "التقرير المتكامل لعام 2023" بتنسيق PDF، وقد أضفنا رابطًا سريعًا إلى صفحات معيَّنة على موقعنا الإلكتروني تحتوي على معلومات ذات صلة لتحسين طريقة الاطّلاع عليه.

يُرجى زيارة صفحة "التقرير المتكامل" على موقعنا الإلكتروني.

الميزات الرئيسية للتقرير المتكامل لعام 2023

1) خلق القيمة



من خلال الرسائل الموجَّهة من الرئيس التنفيذي، يعرض إستراتيجية مجموعة NSHD بناءً على حجم التقدم المُحرز في رؤية NS 2026 وفهم بيئة الأعمال لدينا.

وكميزة خاصة بنا، يعرض جهودنا المُحدَّدة المتعلقة "بالتميُّز التشغيلي" و"إجمالي استهلاك الإلكترونيات" و"حياد الكربون" من مجالات تركيزنا المنصوص عليها في رؤية NS 2026. تشير قصة خلق القيمة لدينا إلى المفهوم الأساسي، والقيمة التي نقدمها، وآراء موظفينا، ومصدر خلق القيمة، إلى جانب الرسالة الموجَّهة من رئيس الموارد البشرية في المجموعة.

2) خلق القيمة في كل قطاع

يوضح موقف كل قطاع في العام الأخير من رؤية NS 2026، ويحلل وضع السوق ونقاط القوة، والتصوُّرات حول بيئة الأعمال، وعناصر الاستدامة المهمة، ويوضح اتجاه إستراتيجية خلق القيمة.

3) حوكمة الشركات

يطرح المناقشة بين Katsumi Nagasawa، المدير الخارجي ورئيس اللجنة الاستشارية للتعيينات والأجور، وYutaka Okuda، المسؤول التنفيذي، المجموعة القانونية، إضافة إلى التحديات التي يجب أن يكونوا على دراية بها بناءً على البيئة المحيطة بـ NSHD. وفضلاً على ذلك، يعرض مصفوفة المهارات التي توضح الخبرة ومجال الخبرة لكل عضو في كل من مجلس الإدارة ومجلس التدقيق والإشراف.

المحتويات

مقدمة

ميزات خاصة

قصة خلق القيمة

معالم الأداء البارزة

الاستدامة

خلق القيمة في كل عمل

الحوكمة

معلومات المجموعة

الملحق

تُعدُّ Nippon Sanso Holdings Group في المركز الرابع من حيث التوريد في العالم للغازات الصناعية والإلكترونية والطبية، وتعمل في أربع مناطق جغرافية - اليابان والولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا - حيث تمتد أعمالها إلى أكثر من 30 بلدًا ومنطقة. إضافة إلى ذلك، تقوم شركة Thermos بتوريد المنتجات التي تحمل العلامة التجارية THERMOS إلى أكثر من 120 بلدًا حول العالم. ركزت المجموعة منذ تأسيسها باسم Nippon Sanso Ltd في عام 1910، جهودها نحو خلق قيمة اجتماعية من خلال حلول الغاز المبتكرة التي تزيد من الإنتاجية الصناعية وتعزز رفاهية البشر وتساهم في مستقبل أكثر استدامة. تتضافر جهودنا معًا باعتبارنا "متخصصين في مجال الغاز" بقوة عاملة تتجاوز 19000 موظف سعيًا لتحقيق نفس الهدف: "تحسين نوعية الحياة من خلال تكنولوجيا الغاز"

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