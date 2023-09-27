شركة Quectel تعرض وحدة EG916Q-GL Cat 1 Bis في MWC Las Vegas 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية تقدم حلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن EG916Q-GL ، وهي وحدة Cat 1 bis محسنة التكلفة عالميًا التي تعتمد على مودم Qualcomm® QCX216 LTE IoT من شركة Qualcomm Technologies, Inc، وهي مناسبة للغاية لمجموعة واسعة من التطبيقات المتنوعة على مستوى العالم. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأصول، وتكنولوجيا المعلومات، وحلول الدفع، والمراقبة والتحكم عن بعد، والأمن والأتمتة، والقياس الذكي، فضلاً عن أشياء أخرى.

تأتي Quectel EG916Q-GL كوحدة LTE Cat 1 bis المُحسّنة لتطبيقات M2M وإنترنت الأشياء (IoT). من خلال الاستفادة من تقنية 3GPP Rel-14 LTE المتقدمة، فإن هذه الوحدة تتميز بمعدلات بيانات مذهلة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية على الوصلة السفلية و5 ميجابت في الثانية على الوصلة العلوية. تم تصميم هذه الوحدة في شكل مدمج وموحد، مما يضمن التوافق مع LPWA الخاص بشركة Quectel بسلسلة BG95 ، ووحدات BG96 ، فضلا عن سلسلة EG91 الخاصة بالمعيار LTE، وسلسلة EG95 ، ووحدات EG915Q-NA .

علق Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions قائلاً: "يسعدنا أن نقدم EG916Q-GL، وحدة تغيير قواعد اللعبة التي تؤكد التزام Quectel بتوفير حلول الاتصال الرائدة في الصناعة. تضع هذه الوحدة، المبنية على مودم Qualcomm QCX216 LTE IoT، معيارًا جديدًا لتعدد الاستخدامات وتحسين التكلفة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من الصناعات. ومهما كان قطاع الصناعة المعني، فإن EG916Q-GL تمكّن الشركات من التواصل والابتكار على نحو غير مسبوق، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانيات لا حصر لها."

يتميز الطراز EG916Q-GL بعامل الشكل الكلاسيكي EG91x FF، وهو صغير الحجم بشكل ملحوظ، حيث يبلغ قياسه 26.5 × 22.5 × 2.4 ملم فحسب. ويضمن تصميمه التوافق مع كل من وحدتي السلسلة BG9x وEG9x. ومن المؤكد أن إحدى الميزات البارزة للوحدة هي دعم GNSS (النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية) المتزامن مع أداء استثنائي لتحديد المواقع. ومن الجدير بالذكر أن المكونات الخلوية ومكونات GNSS يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها على نحو مستقل، ما يوفر المرونة وكفاءة استهلاك الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز EG916Q-GL بالقدرة على دعم المسح عبر Wi-Fi لتحديد المواقع في الأماكن المغلقة، ما يعزز تنوع الاستفادة منها في التطبيقات المختلفة.

لقد تم تصميم EG916Q-GL لتلبية الاحتياجات المتنوعة للتكنولوجيا الحديثة، ما يزيد من تميزها كأحد الحلول المطروحة في السوق. وتلبي قدراتها المتنوعة احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:



إدارة الأصول: تعمل EG916Q-GL على تبسيط تتبع الأصول وإدارتها، مما يضمن حصول الشركات على رؤى في الوقت الفعلي بشأن مواردها القيمة.

التليماتية: بفضل ميزات الاتصال المتقدمة، تعد هذه الوحدة مثالية لحلول الاتصالات عن بعد، ما يتيح الاتصال الفعال والثري بالبيانات بين المركبات والأنظمة المركزية.

حلول الدفع: ستستفيد الشركات العاملة في القطاع المالي من الاتصال الآمن والموثوق به الذي توفره EG916Q-GL، مما يعزز معالجة الدفع وأمانه.

المراقبة والتحكم عن بعد: تتيح الوحدة المراقبة والتحكم عن بعد في المعدات والأنظمة بشكل سلس، مما يجعلها حلاً في غاية الأهمية لصناعات مثل الزراعة والطاقة والتصنيع.

الأمن والأتمتة: يمكن أن تستفيد أنظمة الأمان وعمليات الأتمتة من الاتصال القوي للوحدة، مما يضمن قِصر أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة. قياس ذكي: تعد EG916Q-GL خيارًا ممتازًا لتطبيقات القياس الذكية، لأنها تسهل جمع البيانات وإدارتها بكفاءة للمرافق.



وبفضل اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وIC وكذلك Verizon فضلاً عن اعتمادات أخرى في الطريق، تدعم EG916Q-GL النطاقات العالمية التالية:



LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD B34/38/39/40/41



إن ما يميز EG916Q-GL حقًا هو مجموعة الميزات الشاملة التي تتضمن مجموعة واسعة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة وباقة متنوعة غنية من الوظائف. مع دعم برامج تشغيل USB التسلسلية المتوافقة مع أنظمة التشغيل Windows 7/8/8.1/10/11 وLinux وAndroid، يمتد نطاق الاستخدامات عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات M2M وIoT.

توفر Quectel أيضًا مجموعة من الهوائيات العالية الأداء، التي تعمل على تحسين الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. ويتيح ذلك لمطوري إنترنت الأشياء إمكانية دمج وحدة EG916Q-GL بسهولة مع هوائيات Quectel والاستفادة من خدمات ما قبل الاعتماد الخاصة بهم. ونتيجة لذلك، يتم تقليل النفقات وتقصير وقت طرح أجهزة Cat 1 في السوق.

معلومات عن Quectel

إن شغفنا في Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. فنحن منظمة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء تتمتع بدعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5,900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، والنظم العالمية لسواتل الملاحة ، وWi-Fi وBluetooth وخدمات الهوائيات أيضًا.

ومن خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي ننشره في جميع أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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Qualcomm هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Qualcomm Incorporated.

المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Qualcomm هي منتجات لشركة Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها. تقنيات Qualcomm الحاصلة على براءة اختراع مرخصة من شركة Qualcomm Incorporated.

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