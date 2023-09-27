شركة Quectel تعرض وحدة EG916Q-GL Cat 1 Bis في MWC Las Vegas 2023

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسر شركة Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية تقدم حلول إنترنت الأشياء، أن تعلن عن EG916Q-GL ، وهي وحدة Cat 1 bis محسنة التكلفة عالميًا التي تعتمد على مودم Qualcomm® QCX216 LTE IoT من شركة Qualcomm Technologies, Inc، وهي مناسبة للغاية لمجموعة واسعة من التطبيقات المتنوعة على مستوى العالم. وتشمل هذه، على سبيل المثال لا الحصر: إدارة الأصول، وتكنولوجيا المعلومات، وحلول الدفع، والمراقبة والتحكم عن بعد، والأمن والأتمتة، والقياس الذكي، فضلاً عن أشياء أخرى.
تأتي Quectel EG916Q-GL كوحدة LTE Cat 1 bis المُحسّنة لتطبيقات M2M وإنترنت الأشياء (IoT). من خلال الاستفادة من تقنية 3GPP Rel-14 LTE المتقدمة، فإن هذه الوحدة تتميز بمعدلات بيانات مذهلة تصل إلى 10 ميجابت في الثانية على الوصلة السفلية و5 ميجابت في الثانية على الوصلة العلوية. تم تصميم هذه الوحدة في شكل مدمج وموحد، مما يضمن التوافق مع LPWA الخاص بشركة Quectel بسلسلة BG95 ، ووحدات BG96 ، فضلا عن سلسلة EG91 الخاصة بالمعيار LTE، وسلسلة EG95 ، ووحدات EG915Q-NA .
علق Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions قائلاً: "يسعدنا أن نقدم EG916Q-GL، وحدة تغيير قواعد اللعبة التي تؤكد التزام Quectel بتوفير حلول الاتصال الرائدة في الصناعة. تضع هذه الوحدة، المبنية على مودم Qualcomm QCX216 LTE IoT، معيارًا جديدًا لتعدد الاستخدامات وتحسين التكلفة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من الصناعات. ومهما كان قطاع الصناعة المعني، فإن EG916Q-GL تمكّن الشركات من التواصل والابتكار على نحو غير مسبوق، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام إمكانيات لا حصر لها."
يتميز الطراز EG916Q-GL بعامل الشكل الكلاسيكي EG91x FF، وهو صغير الحجم بشكل ملحوظ، حيث يبلغ قياسه 26.5 × 22.5 × 2.4 ملم فحسب. ويضمن تصميمه التوافق مع كل من وحدتي السلسلة BG9x وEG9x. ومن المؤكد أن إحدى الميزات البارزة للوحدة هي دعم GNSS (النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية) المتزامن مع أداء استثنائي لتحديد المواقع. ومن الجدير بالذكر أن المكونات الخلوية ومكونات GNSS يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها على نحو مستقل، ما يوفر المرونة وكفاءة استهلاك الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، تتميز EG916Q-GL بالقدرة على دعم المسح عبر Wi-Fi لتحديد المواقع في الأماكن المغلقة، ما يعزز تنوع الاستفادة منها في التطبيقات المختلفة.
لقد تم تصميم EG916Q-GL لتلبية الاحتياجات المتنوعة للتكنولوجيا الحديثة، ما يزيد من تميزها كأحد الحلول المطروحة في السوق. وتلبي قدراتها المتنوعة احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
إدارة الأصول: تعمل EG916Q-GL على تبسيط تتبع الأصول وإدارتها، مما يضمن حصول الشركات على رؤى في الوقت الفعلي بشأن مواردها القيمة.
التليماتية: بفضل ميزات الاتصال المتقدمة، تعد هذه الوحدة مثالية لحلول الاتصالات عن بعد، ما يتيح الاتصال الفعال والثري بالبيانات بين المركبات والأنظمة المركزية.
حلول الدفع: ستستفيد الشركات العاملة في القطاع المالي من الاتصال الآمن والموثوق به الذي توفره EG916Q-GL، مما يعزز معالجة الدفع وأمانه.
المراقبة والتحكم عن بعد: تتيح الوحدة المراقبة والتحكم عن بعد في المعدات والأنظمة بشكل سلس، مما يجعلها حلاً في غاية الأهمية لصناعات مثل الزراعة والطاقة والتصنيع.
الأمن والأتمتة: يمكن أن تستفيد أنظمة الأمان وعمليات الأتمتة من الاتصال القوي للوحدة، مما يضمن قِصر أوقات الاستجابة وزيادة الكفاءة.
قياس ذكي: تعد EG916Q-GL خيارًا ممتازًا لتطبيقات القياس الذكية، لأنها تسهل جمع البيانات وإدارتها بكفاءة للمرافق.
وبفضل اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وIC وكذلك Verizon فضلاً عن اعتمادات أخرى في الطريق، تدعم EG916Q-GL النطاقات العالمية التالية:
إن ما يميز EG916Q-GL حقًا هو مجموعة الميزات الشاملة التي تتضمن مجموعة واسعة من بروتوكولات الإنترنت والواجهات المتوافقة مع معايير الصناعة وباقة متنوعة غنية من الوظائف. مع دعم برامج تشغيل USB التسلسلية المتوافقة مع أنظمة التشغيل Windows 7/8/8.1/10/11 وLinux وAndroid، يمتد نطاق الاستخدامات عبر مجموعة متنوعة من تطبيقات M2M وIoT.
توفر Quectel أيضًا مجموعة من الهوائيات العالية الأداء، التي تعمل على تحسين الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. ويتيح ذلك لمطوري إنترنت الأشياء إمكانية دمج وحدة EG916Q-GL بسهولة مع هوائيات Quectel والاستفادة من خدمات ما قبل الاعتماد الخاصة بهم. ونتيجة لذلك، يتم تقليل النفقات وتقصير وقت طرح أجهزة Cat 1 في السوق.
معلومات عن Quectel
إن شغفنا في Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. فنحن منظمة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء تتمتع بدعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5,900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، والنظم العالمية لسواتل الملاحة ، وWi-Fi وBluetooth وخدمات الهوائيات أيضًا.
ومن خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي ننشره في جميع أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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