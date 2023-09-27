شركة Nardello & Co. تواصل توسعها العالمي تحت قيادة جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Nardello & Co. ، شركة التحقيقات العالمية، اليوم تعيين قيادة جديدة للإشراف على ممارساتها المتنامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. انضم Chris Morgan Jones أحد الشخصيات المخضرمة والمتمرسة في مجال جمع المعلومات عن الشركات، إلى الشركة في منصب الرئيس الإقليمي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)، وعادت Sara Shaltony إلى الشركة في منصب المدير الإداري المساعد ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).. وسيباشر Morgan Jones مهام عمله من لندن وShaltony من دبي.

يبرهن تعيين Morgan Jones وShaltony على فترة النمو المستدام التي تشهدها شركة Nardello & Co. والتي تتضمَّن إطلاق مكتبها في سنغافورة في يوليو وإضافة العديد من كبار الموظفين عبر مكاتبها في الولايات المتحدة، بما في ذلك المدعي العام الفيدرالي السابق Wendy Wu in في لوس أنجلوس. . وقد حققت الشركة، التي ستحتفل بمناسبة مرور 20 عامًا على بدء أعمالها في أكتوبر، نموًّا بنسبة تزيد على 30 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية، حيث تشغل النساء في الشركة 50 بالمائة من المناصب القيادية العليا.

يتمتع Morgan Jones بخبرة متراكمة تمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود في قيادة التحقيقات التي تشمل النزاعات المعقدة والاحتيال والأمن السيبراني وتتبُّع الأصول والقضايا المتعلقة بالسمعة. سيشرف Morgan Jones بصفته رئيسًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Nardello & Co على فريق من المحققين يضم المعينتين حديثًا Jenna Burton وDaria Plakhova-Freshville ، اللتين تقدمان المشورة لشركات المحاماة والبنوك والحكومات وشركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والشركات الناشئة، وغيرها الكثير. Morgan Jones هو أيضًا مؤلف أربع روايات مشهورة تم نشرها في شتى أرجاء العالم. حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من كلية سانت كاترين بأكسفورد.

انضمت إلينا Shaltony بعد قضاء فترة عمل مثمرة في إحدى شركات جمع معلومات الأعمال العالمية، حيث كانت تترأس الفريق المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مكتبها في دبي. ووضعت صاحبة الأصول الإماراتية كامل تركيزها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث قدمت المشورة للعملاء بشأن المخاطر المتعلقة بالسمعة والمخاطر التنظيمية لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقضايا العناية الواجبة في الولايات القضائية المتعددة، وتتبُّع الأصول وغيرها من المسائل المرتبطة بجمع معلومات الأعمال.

وفي فترة سابقة من مسيرتها المهنية، عملت Shaltony كمحللة في شركة Nardello & Co، حيث تولت مسؤولية إجراء تحقيقات معقدة وعابرة للسلطات القضائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. حصلت على درجة البكالوريوس من جامعة كونكورديا.

صرَّح Morgan Jones قائلاً: "يرى قادة الشركات والمؤسسات المالية والحكومات شركة Nardello & Co. كشركة تمتلك قاعدة مستشارين بارزين تساعدهم في القضايا التي تهدد أمنهم وخطوط أعمالهم وسمعتهم". "تنتابني حالة من الحماس الشديد لمباشرة العمل وتولي القيادة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال هذه الفترة من النمو التوسعي وأتطلع إلى مساعدة العملاء على إدارة أعمالهم العالمية بثقة."

وقد صرَّح Dan Nardello ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Nardello & Co قائلاً: "إن قدرات Chris وSara المعروفة في القيادة وخبرتهما الإقليمية العميقة تؤهِّلهما لقيادة فرقنا في أوروبا والشرق الأوسط، حيث ننمو بشكل إستراتيجي". "وفي الوقت الذي تستعد فيه الشركة للاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس أعمالها في شهر أكتوبر، فإننا نواصل التركيز في توفير أفضل المواهب لخدمة احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم."

نبذة عن شركة Nardello & Co .

يتعامل المتخصصون ذوو الخبرة في شركة Nardello & Co. التي صُنفت كشركة تحقيق أمريكية بارزة من قِبل Chambers and Partners، مع مجموعة واسعة من المسائل بما في ذلك الدعاوى المدنية والجنائية لذوي الياقات البيضاء ودعم التحكيم، والعناية الواجبة، وتحقيقات مكافحة الفساد والاحتيال، وتتبُّع الأصول، والدفاع عن النشطاء، والمخاطر السياسية وطرق جمع المعلومات الإستراتيجية، والتحقيقات الرقمية، والدفاع السيبراني، والمراقبة، والتحقيقات المستقلة، واستشارات الامتثال.

تضم الشركة قاعدة عملاء ممتدة منها شركات المحاماة والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وشركات Fortune 500 وFTSE 100، والأفراد ذوو الثروات العالية والمكاتب العائلية، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والاتحادات الرياضية، والمؤسسات الأكاديمية والثقافية.

تحتفظ الشركة التي تمتلك العديد من المكاتب في نيويورك وواشنطن العاصمة ولوس أنجلوس ولندن ودبي وطوكيو وهونج كونج وسنغافورة، بفريق عمل محترف يضم مدعين فيدراليين أمريكيين سابقين، ومحامين أمريكيين ودوليين، وموظفين سابقين في مجال إنفاذ القانون وعملاء في جمع المعلومات، وخبراء في الطب الشرعي للكمبيوتر، ومحللي أبحاث، وصحفيين سابقين، ومتخصصين في الجرائم المالية، ومحاسبين في الطب الشرعي.

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