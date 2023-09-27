أحدث ابتكارات Ineight تمكِّن التعاون من أجل تحسين نجاح المشروع

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت InEight ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال برامج إدارة المشاريع الرأسمالية الإنشائية، عن ابتكارات جديدة ستساعد بشكل تعاوني على حل مشاكل التصميم في وقت مبكر لتجنب إعادة العمل، وتضمين مراقبة الجودة في جميع أنشطة البناء لتمكين المراجعة المستمرة وتسليم المشاريع المعقدة متعددة التخصصات.
ستساعد ميزة إدارة الجودة المتكاملة الجديدة المقاولين على سد الفجوات بين متطلبات الجودة والعمل اليومي والحد من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من التنفيذ الناجح للمشروع. وستدمج الميزة خطط اختبار المعاينة وقوائم التدقيق مع خطط عمل البناء والتقدم الميداني ووثائق المشروع، مما يمكِّن المقاولين من الحصول على الموافقة السريعة المستمرة على متطلبات تسليم المشروع مع تجنب مشاكل الجودة أو تأخيرات المشروع. وستوفر هذه الميزة لجميع الجهات المعنية الإشراف في الوقت الفعلي على تقدم المشروع، وتحسين المساءلة، وتبسيط تسليم المشروع، ودعم المزيد من التعاون بين المالك والمقاول.
تتجاوز ميزة إدارة مشاكل التصميم التي تم تحديثها، وهي جزء من حل نموذج InEight، اكتشاف الصدام وتبدأ إرسال طلب المعلومات، مما يعزز التعاون متعدد التخصصات لمراقبة وإدارة مشاكل التصميم ومنع إعادة العمل المكلف أو مشاكل السلامة أو التأخير. وستشمل الميزة واجهة سهلة الاستخدام للمساعدة في تحديد المشاكل وحلها بشكل تعاوني قبل أن تصبح مكلفة في وقت لاحق من عملية البناء، مما يتيح اعتماد نماذج تنفيذ تعاونية مثل التصميم والبناء.
وفي هذا الصدد، صرح Brad Barth، الرئيس التنفيذي للمنتجات في InEight، قائلاً: "مع استمرار الطلب على البناء في تجاوز سعة التسليم، يبحث المالكون والمصممون والمهندسون والمقاولون عن طرق للقيام بالمزيد بموارد أقل. تلبي InEight احتياجات القطاع من خلال عملية متكاملة وشاملة تتيح نهجاً تعاونيًا للغاية في إدارة المشاكل ومتطلبات الجودة، من التصميم إلى البناء والتسليم.
نبذة عن InEight
توفر InEight برمجيات لإدارة المشاريع تم اختبارها ميدانيًا للمالكين والمقاولين والمهندسين والمصممين الذين يبنون العالم من حولنا. ويعتمد أكثر من 575.000 مستخدم وأكثر من 850 زبوناً في جميع أنحاء العالم على InEight للحصول على رؤى في الوقت الفعلي من شأنها أن تساعد في إدارة المخاطر والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة على مدار دورة الحياة بأكملها.
من مرحلة ما قبل التخطيط إلى التصميم، ومن التقدير إلى الجدولة، ومن التنفيذ الميداني إلى التسليم، عملت InEight على تشغيل أكثر من تريليون دولار في مشاريع على مستوى العالم في مجالات البنية التحتية والقطاع العام والطاقة والنفط والغاز والمواد الكيميائية والتعدين والتجارة. لمزيد من المعلومات، تابع InEight على LinkedIn أو تفضل بزيارة InEight.
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