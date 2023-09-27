أحدث ابتكارات Ineight تمكِّن التعاون من أجل تحسين نجاح المشروع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت InEight ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال برامج إدارة المشاريع الرأسمالية الإنشائية، عن ابتكارات جديدة ستساعد بشكل تعاوني على حل مشاكل التصميم في وقت مبكر لتجنب إعادة العمل، وتضمين مراقبة الجودة في جميع أنشطة البناء لتمكين المراجعة المستمرة وتسليم المشاريع المعقدة متعددة التخصصات.

ستساعد ميزة إدارة الجودة المتكاملة الجديدة المقاولين على سد الفجوات بين متطلبات الجودة والعمل اليومي والحد من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من التنفيذ الناجح للمشروع. وستدمج الميزة خطط اختبار المعاينة وقوائم التدقيق مع خطط عمل البناء والتقدم الميداني ووثائق المشروع، مما يمكِّن المقاولين من الحصول على الموافقة السريعة المستمرة على متطلبات تسليم المشروع مع تجنب مشاكل الجودة أو تأخيرات المشروع. وستوفر هذه الميزة لجميع الجهات المعنية الإشراف في الوقت الفعلي على تقدم المشروع، وتحسين المساءلة، وتبسيط تسليم المشروع، ودعم المزيد من التعاون بين المالك والمقاول.

تتجاوز ميزة إدارة مشاكل التصميم التي تم تحديثها، وهي جزء من حل نموذج InEight، اكتشاف الصدام وتبدأ إرسال طلب المعلومات، مما يعزز التعاون متعدد التخصصات لمراقبة وإدارة مشاكل التصميم ومنع إعادة العمل المكلف أو مشاكل السلامة أو التأخير. وستشمل الميزة واجهة سهلة الاستخدام للمساعدة في تحديد المشاكل وحلها بشكل تعاوني قبل أن تصبح مكلفة في وقت لاحق من عملية البناء، مما يتيح اعتماد نماذج تنفيذ تعاونية مثل التصميم والبناء.

وفي هذا الصدد، صرح Brad Barth، الرئيس التنفيذي للمنتجات في InEight، قائلاً: "مع استمرار الطلب على البناء في تجاوز سعة التسليم، يبحث المالكون والمصممون والمهندسون والمقاولون عن طرق للقيام بالمزيد بموارد أقل. تلبي InEight احتياجات القطاع من خلال عملية متكاملة وشاملة تتيح نهجاً تعاونيًا للغاية في إدارة المشاكل ومتطلبات الجودة، من التصميم إلى البناء والتسليم.

نبذة عن InEight

توفر InEight برمجيات لإدارة المشاريع تم اختبارها ميدانيًا للمالكين والمقاولين والمهندسين والمصممين الذين يبنون العالم من حولنا. ويعتمد أكثر من 575.000 مستخدم وأكثر من 850 زبوناً في جميع أنحاء العالم على InEight للحصول على رؤى في الوقت الفعلي من شأنها أن تساعد في إدارة المخاطر والحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة على مدار دورة الحياة بأكملها.

من مرحلة ما قبل التخطيط إلى التصميم، ومن التقدير إلى الجدولة، ومن التنفيذ الميداني إلى التسليم، عملت InEight على تشغيل أكثر من تريليون دولار في مشاريع على مستوى العالم في مجالات البنية التحتية والقطاع العام والطاقة والنفط والغاز والمواد الكيميائية والتعدين والتجارة. لمزيد من المعلومات، تابع InEight على LinkedIn أو تفضل بزيارة InEight.

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