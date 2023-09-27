NTT وqualcomm يتعاونان لقيادة الذكاء الاصطناعي على الحافة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم NTT Ltd.، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية والخدمات لتكنولوجيا المعلومات، عن شراكة استراتيجية مع Qualcomm Technologies, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقنيات أشباه الموصلات، للاستثمار في تطوير النظام البيئي لأجهزة 5G وتسريعه ولتسهيل اعتماد 5G الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على الحافة.
وكجزء من الشراكة الممتدة لعدة سنوات، ستعطي NTT وQualcomm Technologies الأولوية لتطوير الأجهزة التي تدعم تقنية 5G لتسريع الابتكار مع عملاء المؤسسات العالمية، وهو حافز حاسم في دفع اعتماد المؤسسات على نطاق واسع لشبكات 5G الخاصة، وهو سوق تقدر IDC أنه سيتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2026. وستعمل ريادة Qualcomm Technologies في مجال أشباه الموصلات وشرائح الجيل الخامس الخاصة بالتطبيقات، إلى جانب قيادة NTT في مجال شبكات الجيل الخامس الخاصة، على تعزيز النظام البيئي لشبكة الجيل الخامس، وتعزيز قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي على الحافة، وتحفيز الابتكار عبر الصناعات.
قيادة النظام البيئي لجهاز 5G
مع تسريع الشركات لجهود الرقمنة، هناك حاجة إلى المزيد من الاتصال والمزيد من الأجهزة. ستستخدم NTT وQualcomm Technologies خبرتهما المشتركة لتلبية الحاجة إلى الأجهزة التي تدعم تقنية 5G والتي تدعم حالات الاستخدام، مثل أجهزة الضغط والتحدث، وسماعات الواقع المعزز، وكاميرات رؤية الكمبيوتر وأجهزة الاستشعار على الحافة عبر قطاعات التصنيع والسيارات والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات.
"يعد هذا التعاون مثيرًا حقًا لأننا نستجيب للطلب الذي نسمعه من عملائنا. وصرح Shahid Ahmed، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الجديدة والابتكار في NTT Ltd.: "بالتعاون مع Qualcomm Technologies، سنعمل على تعزيز نظام 5G البيئي الذي يوفر الأجهزة التي يحتاجها عملاؤنا بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، وتمكينهم بينما يواصلون رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم". وأضاف "من خلال العمل مع Qualcomm Technologies، سنعمل على تسريع الطلب على شبكات الجيل الخامس الخاصة عبر الصناعات العالمية."
"يعد انتشار الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الخامس عنصرًا حاسمًا في تشكيل مستقبل أكثر رقمنة واستدامة. وصرح Mark Bidinger، رئيس القطاعات والقنوات التجارية والصناعية في Schneider Electric: "إنها تشكل العمود الفقري للعديد من التطورات التقنية التي يمكنها تحسين الكفاءة والاستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد والحفاظ على الطاقة، كما أنها محورية للابتكار في مختلف الصناعات". "يمثل تعاون NTT مع Qualcomm خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز اعتماد شبكات الجيل الخامس الخاصة وتلبية المتطلبات الفريدة لإنترنت الأشياء والتعلم الآلي."
تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على الحافة
لكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من توسيع نطاق عمليات المؤسسة والنتيجة النهائية للمؤسسات وإحداث تأثير عليها، يجب أن تتم معالجة الذكاء الاصطناعي في شكل مختلط - سواء في السحابة أو على حافة الشبكة. يتضمن السيليكون الذي تطوره Qualcomm Technologies نماذج مدمجة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعلها في وضع جيد لتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على الحافة. تتيح تجربة Qualcomm Technologies في توسيع نطاق تقنية الذكاء الاصطناعي للشركة التعامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة والتطبيقات بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الاستشعار وحلول السيارات والشبكات.
"إن شرائح الجيل الخامس من Qualcomm Technologies جاهزة للاعتماد على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة، وسنقوم، بالتعاون مع NTT، بتعزيز التغيير المبتكر عبر النظام البيئي لأجهزة الجيل الخامس." صرح Jeffery Torrance، نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ Connected Smart Systems، في Qualcomm Technologies, Inc. "إن NTT هي صوت العميل ومن خلال الدمج مع خبرة Qualcomm Technologies في أشباه الموصلات، يمكننا تمكين مصنعي المعدات الأصلية من بناء الأجهزة التي ستفيد مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والعملاء."
ستعمل Qualcomm Technologies وNTT معًا لتقديم أجهزة جاهزة للجيل الخامس مع شرائح 5G من Qualcomm Technologies مع نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة لتعزيز الذكاء الاصطناعي على الحافة من خلال تطبيقات مختلفة، مثل التعرف على الصور، مع إمكانيات تتراوح من عد العناصر وتحديد خصائص الأجسام إلى التحقق من ارتداء العاملين لأقنعة السلامة أو القبعات الصلبة (PPE). سيؤدي نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Edge كخدمة من NTT إلى مساعدة المؤسسات في تحقيق السلامة والتحسين والأمن في مكان العمل.
الجهاز كخدمة
كجزء من عرض الحافة الشاملة كخدمة من NTT، تقدم NTT الآن خدمات إدارة الأجهزة كخدمة لتسهيل على العملاء الوصول إلى أجهزة 5G وأجهزة الحافة وترقيتها وإعادة تدويرها وتبسيط إدارة دورة حياة الجهاز أيضًا كذلك تقليل صيانة تكنولوجيا المعلومات والتكاليف. إن نموذج الرسوم الشهرية لكل مستخدم فعال من حيث التكلفة يعني أن المؤسسات لم تعد بحاجة إلى القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة مقدمًا، بل تستهلك بدلاً من ذلك على أساس رسوم شهرية أكثر راحة، مما يسهل على العملاء نشر الأجهزة المتطورة على نطاق واسع.
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نبذة عن NTT Ltd.
كجزء من NTT DATA، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، NTT Ltd. هي شركة رائدة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تخدم 65% من Fortune Global 500 وأكثر من 75% من Fortune Global 100. نضع الأساس للنظام البيئي للشبكات من الحافة إلى السحابة للمؤسسات، ونبسط تعقيد أعباء العمل عبر البيئات متعددة الأوساط السحابية، ونبتكر على حافة بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم حيث تتلاقى الشبكات والسحابة والتطبيقات. نقدم بنية تحتية مخصصة ونضمن أفضل الممارسات المتسقة في التصميم والعمليات عبر جميع مراكز البيانات الآمنة والقابلة للتطوير والقابلة للتخصيص. في رحلتنا نحو مستقبل محدد بالبرمجيات، ندعم المؤسسات بخدمات البنية التحتية التي توفرها منصاتنا. نمكّن مستقبل متصل.
تفضل بزيارة موقعنا على services.global.ntt .
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