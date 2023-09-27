NTT وqualcomm يتعاونان لقيادة الذكاء الاصطناعي على الحافة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم NTT Ltd.، وهي شركة رائدة في مجال البنية التحتية والخدمات لتكنولوجيا المعلومات، عن شراكة استراتيجية مع Qualcomm Technologies, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقنيات أشباه الموصلات، للاستثمار في تطوير النظام البيئي لأجهزة 5G وتسريعه ولتسهيل اعتماد 5G الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على الحافة.

وكجزء من الشراكة الممتدة لعدة سنوات، ستعطي NTT وQualcomm Technologies الأولوية لتطوير الأجهزة التي تدعم تقنية 5G لتسريع الابتكار مع عملاء المؤسسات العالمية، وهو حافز حاسم في دفع اعتماد المؤسسات على نطاق واسع لشبكات 5G الخاصة، وهو سوق تقدر IDC أنه سيتجاوز 8 مليارات دولار بحلول عام 2026. وستعمل ريادة Qualcomm Technologies في مجال أشباه الموصلات وشرائح الجيل الخامس الخاصة بالتطبيقات، إلى جانب قيادة NTT في مجال شبكات الجيل الخامس الخاصة، على تعزيز النظام البيئي لشبكة الجيل الخامس، وتعزيز قدرات معالجة الذكاء الاصطناعي على الحافة، وتحفيز الابتكار عبر الصناعات.

قيادة النظام البيئي لجهاز 5G

مع تسريع الشركات لجهود الرقمنة، هناك حاجة إلى المزيد من الاتصال والمزيد من الأجهزة. ستستخدم NTT وQualcomm Technologies خبرتهما المشتركة لتلبية الحاجة إلى الأجهزة التي تدعم تقنية 5G والتي تدعم حالات الاستخدام، مثل أجهزة الضغط والتحدث، وسماعات الواقع المعزز، وكاميرات رؤية الكمبيوتر وأجهزة الاستشعار على الحافة عبر قطاعات التصنيع والسيارات والخدمات اللوجستية وغيرها من الصناعات.

"يعد هذا التعاون مثيرًا حقًا لأننا نستجيب للطلب الذي نسمعه من عملائنا. وصرح Shahid Ahmed، نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الجديدة والابتكار في NTT Ltd.: "بالتعاون مع Qualcomm Technologies، سنعمل على تعزيز نظام 5G البيئي الذي يوفر الأجهزة التي يحتاجها عملاؤنا بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة، وتمكينهم بينما يواصلون رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم". وأضاف "من خلال العمل مع Qualcomm Technologies، سنعمل على تسريع الطلب على شبكات الجيل الخامس الخاصة عبر الصناعات العالمية."

"يعد انتشار الأجهزة التي تدعم تقنية الجيل الخامس عنصرًا حاسمًا في تشكيل مستقبل أكثر رقمنة واستدامة. وصرح Mark Bidinger، رئيس القطاعات والقنوات التجارية والصناعية في Schneider Electric: "إنها تشكل العمود الفقري للعديد من التطورات التقنية التي يمكنها تحسين الكفاءة والاستدامة من خلال الإدارة الفعالة للموارد والحفاظ على الطاقة، كما أنها محورية للابتكار في مختلف الصناعات". "يمثل تعاون NTT مع Qualcomm خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز اعتماد شبكات الجيل الخامس الخاصة وتلبية المتطلبات الفريدة لإنترنت الأشياء والتعلم الآلي."

تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على الحافة

لكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من توسيع نطاق عمليات المؤسسة والنتيجة النهائية للمؤسسات وإحداث تأثير عليها، يجب أن تتم معالجة الذكاء الاصطناعي في شكل مختلط - سواء في السحابة أو على حافة الشبكة. يتضمن السيليكون الذي تطوره Qualcomm Technologies نماذج مدمجة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يجعلها في وضع جيد لتنمية قدرات الذكاء الاصطناعي على الحافة. تتيح تجربة Qualcomm Technologies في توسيع نطاق تقنية الذكاء الاصطناعي للشركة التعامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة والتطبيقات بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الاستشعار وحلول السيارات والشبكات.

"إن شرائح الجيل الخامس من Qualcomm Technologies جاهزة للاعتماد على نطاق واسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الحافة، وسنقوم، بالتعاون مع NTT، بتعزيز التغيير المبتكر عبر النظام البيئي لأجهزة الجيل الخامس." صرح Jeffery Torrance، نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ Connected Smart Systems، في Qualcomm Technologies, Inc. "إن NTT هي صوت العميل ومن خلال الدمج مع خبرة Qualcomm Technologies في أشباه الموصلات، يمكننا تمكين مصنعي المعدات الأصلية من بناء الأجهزة التي ستفيد مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والعملاء."

ستعمل Qualcomm Technologies وNTT معًا لتقديم أجهزة جاهزة للجيل الخامس مع شرائح 5G من Qualcomm Technologies مع نماذج الذكاء الاصطناعي المدمجة لتعزيز الذكاء الاصطناعي على الحافة من خلال تطبيقات مختلفة، مثل التعرف على الصور، مع إمكانيات تتراوح من عد العناصر وتحديد خصائص الأجسام إلى التحقق من ارتداء العاملين لأقنعة السلامة أو القبعات الصلبة (PPE). سيؤدي نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال خدمة Edge كخدمة من NTT إلى مساعدة المؤسسات في تحقيق السلامة والتحسين والأمن في مكان العمل.

الجهاز كخدمة

كجزء من عرض الحافة الشاملة كخدمة من NTT، تقدم NTT الآن خدمات إدارة الأجهزة كخدمة لتسهيل على العملاء الوصول إلى أجهزة 5G وأجهزة الحافة وترقيتها وإعادة تدويرها وتبسيط إدارة دورة حياة الجهاز أيضًا كذلك تقليل صيانة تكنولوجيا المعلومات والتكاليف. إن نموذج الرسوم الشهرية لكل مستخدم فعال من حيث التكلفة يعني أن المؤسسات لم تعد بحاجة إلى القيام باستثمارات رأسمالية كبيرة مقدمًا، بل تستهلك بدلاً من ذلك على أساس رسوم شهرية أكثر راحة، مما يسهل على العملاء نشر الأجهزة المتطورة على نطاق واسع.

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نبذة عن NTT Ltd.

كجزء من NTT DATA، مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، NTT Ltd. هي شركة رائدة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تخدم 65% من Fortune Global 500 وأكثر من 75% من Fortune Global 100. نضع الأساس للنظام البيئي للشبكات من الحافة إلى السحابة للمؤسسات، ونبسط تعقيد أعباء العمل عبر البيئات متعددة الأوساط السحابية، ونبتكر على حافة بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم حيث تتلاقى الشبكات والسحابة والتطبيقات. نقدم بنية تحتية مخصصة ونضمن أفضل الممارسات المتسقة في التصميم والعمليات عبر جميع مراكز البيانات الآمنة والقابلة للتطوير والقابلة للتخصيص. في رحلتنا نحو مستقبل محدد بالبرمجيات، ندعم المؤسسات بخدمات البنية التحتية التي توفرها منصاتنا. نمكّن مستقبل متصل.

تفضل بزيارة موقعنا على services.global.ntt .

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