تتخذ Medisca خطوات لحماية تقنياتها المبتكرة

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--من خلال عقود من الاستثمار في البحث والتطوير الإستراتيجي (“R&D")، أصبح اسم Medisca مرادفًا للتقنيات المبتكرة التي تركز على العملاء. في التركيب، على سبيل المثال، تواصل Medisca تقديم حلول مخصصة مع التزام لا يتزعزع بالجودة والابتكار. ويشمل ذلك خلاط Medisca MAZ‏TM الرائد في الصناعة، الذي يشتمل على تقنية التركيب الرائدة من قِبل الشركة بعد سنوات من البحث والاختبار. يوفر خلاط Medisca MAZ حلاً فعالاً وموحدًا وعالي الجودة لتركيب مئات التركيبات.

حتى تتمكن من الاستمرار في توفير الابتكارات التي تريدها الصناعة وتحتاجها، تكمل Medisca استثمارها في البحث والتطوير بمحفظة قوية للملكية الفكرية ("IP"). ويشمل ذلك براءات الاختراع في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا. لسنوات، اتخذت Medisca خطوات لتعزيز التقدم في الصناعة بمحفظة براءات الاختراع الخاصة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخلاط Medisca MAZ الرائد. لسوء الحظ، قررت بعض الشركات تقديم منتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشركة Medisca.

لحماية حقوقها القيمة وضمان أن الشركات تتنافس بشكل عادل، تعتزم Medisca حماية تقنياتها الخاصة ضد أنشطة المنافسين المخالفة. بدأت جهود الإنفاذ العالمية هذه اليوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من شركة Fagron B.V. وشركة HiperScan GmbH وشركة Gako Deutschland GmbH لانتهاكها براءة الاختراع رقم 3,538,071، المملوكة للنظير الألماني لشركة Medisca. تم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة ميونيخ في ألمانيا وتطلب، كتعويض، إنذارًا قضائيًا وسبل انتصاف نقدية.

وقال Panagiota Danopoulos، نائب الرئيس الأول للإستراتيجية العالمية والابتكار في Medisca: "مع الاحترام العميق للابتكار والمسؤولية عن حماية ملكيتنا الفكرية، نجد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الانتهاك لبراءات الاختراع". "نحن نؤمن بسوق عادل وتنافسي، حيث يزدهر الابتكار، وتعزز هذه الدعوى القضائية التزامنا بدعم هذه المبادئ مع الدفاع عن روح الابتكار لدينا".

تأمل Medisca أن تُذكّر الدعوة المرفوعة اليوم جميع المنافسين بأهمية احترام الملكية الفكرية للشركة. أصبحت صناعة التركيب (على سبيل المثال، المستحضرات الصيدلانية واتفاقية التنوع البيولوجي) تعتمد على الجودة والكفاءة التي يوفرها خلاط Medisca MAZ. يجب أن تكون الصناعة قادرة على الاستمرار في الثقة في هذه المنتجات وخدمة العملاء التي لا مثيل لها وابتكارات حل المشكلات التي تقدمها Medisca.

حول Medisca :

Medisca هي شركة عالمية لها مواقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا تساهم في الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من الشراكات القوية التي تقدم حلولاً مخصصة مع التزام لا يتزعزع بالجودة والابتكار. مدعومة بأكثر من 30 عامًا وأساس قوي في توريد المركبات الصيدلانية، Medisca هي شركة تجارية تقدم عروضًا شاملة من خلال توفير القيمة والاتساق والاستجابة والولاء. كشركاء في صناعة العافية، تقدم Medisca تفانيًا لا يفتر لتحسين الحياة عبر توفير العديد من الخدمات التي تلبي الاحتياجات وترعى الأشخاص. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابعنا على LinkedIn و Facebook و Twitter و YouTube .

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