تتخذ Medisca خطوات لحماية تقنياتها المبتكرة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--من خلال عقود من الاستثمار في البحث والتطوير الإستراتيجي (“R&D")، أصبح اسم Medisca مرادفًا للتقنيات المبتكرة التي تركز على العملاء. في التركيب، على سبيل المثال، تواصل Medisca تقديم حلول مخصصة مع التزام لا يتزعزع بالجودة والابتكار. ويشمل ذلك خلاط Medisca MAZTM الرائد في الصناعة، الذي يشتمل على تقنية التركيب الرائدة من قِبل الشركة بعد سنوات من البحث والاختبار. يوفر خلاط Medisca MAZ حلاً فعالاً وموحدًا وعالي الجودة لتركيب مئات التركيبات.
حتى تتمكن من الاستمرار في توفير الابتكارات التي تريدها الصناعة وتحتاجها، تكمل Medisca استثمارها في البحث والتطوير بمحفظة قوية للملكية الفكرية ("IP"). ويشمل ذلك براءات الاختراع في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا. لسنوات، اتخذت Medisca خطوات لتعزيز التقدم في الصناعة بمحفظة براءات الاختراع الخاصة بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بخلاط Medisca MAZ الرائد. لسوء الحظ، قررت بعض الشركات تقديم منتجات تنتهك حقوق الملكية الفكرية لشركة Medisca.
لحماية حقوقها القيمة وضمان أن الشركات تتنافس بشكل عادل، تعتزم Medisca حماية تقنياتها الخاصة ضد أنشطة المنافسين المخالفة. بدأت جهود الإنفاذ العالمية هذه اليوم برفع دعاوى قضائية ضد كل من شركة Fagron B.V. وشركة HiperScan GmbH وشركة Gako Deutschland GmbH لانتهاكها براءة الاختراع رقم 3,538,071، المملوكة للنظير الألماني لشركة Medisca. تم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة ميونيخ في ألمانيا وتطلب، كتعويض، إنذارًا قضائيًا وسبل انتصاف نقدية.
وقال Panagiota Danopoulos، نائب الرئيس الأول للإستراتيجية العالمية والابتكار في Medisca: "مع الاحترام العميق للابتكار والمسؤولية عن حماية ملكيتنا الفكرية، نجد أنه من الضروري اتخاذ إجراءات قانونية ضد هذا الانتهاك لبراءات الاختراع". "نحن نؤمن بسوق عادل وتنافسي، حيث يزدهر الابتكار، وتعزز هذه الدعوى القضائية التزامنا بدعم هذه المبادئ مع الدفاع عن روح الابتكار لدينا".
تأمل Medisca أن تُذكّر الدعوة المرفوعة اليوم جميع المنافسين بأهمية احترام الملكية الفكرية للشركة. أصبحت صناعة التركيب (على سبيل المثال، المستحضرات الصيدلانية واتفاقية التنوع البيولوجي) تعتمد على الجودة والكفاءة التي يوفرها خلاط Medisca MAZ. يجب أن تكون الصناعة قادرة على الاستمرار في الثقة في هذه المنتجات وخدمة العملاء التي لا مثيل لها وابتكارات حل المشكلات التي تقدمها Medisca.
حول Medisca :
Medisca هي شركة عالمية لها مواقع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا تساهم في الرعاية الصحية من خلال الاستفادة من الشراكات القوية التي تقدم حلولاً مخصصة مع التزام لا يتزعزع بالجودة والابتكار. مدعومة بأكثر من 30 عامًا وأساس قوي في توريد المركبات الصيدلانية، Medisca هي شركة تجارية تقدم عروضًا شاملة من خلال توفير القيمة والاتساق والاستجابة والولاء. كشركاء في صناعة العافية، تقدم Medisca تفانيًا لا يفتر لتحسين الحياة عبر توفير العديد من الخدمات التي تلبي الاحتياجات وترعى الأشخاص. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابعنا على LinkedIn و Facebook و Twitter و YouTube .
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