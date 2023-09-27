Lenovo Thinkcentre M90a Pro Gen 4 يرفع معايير أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتكاملة الرائدة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت LenovoTM النقاب عن ThinkCentreTMM90a Pro Gen 4، ما يضع معيارًا جديدًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية للأعمال المتكاملة (AIO). تم تصميم هذا الكمبيوتر القوي الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 11 لتلبية احتياجات أماكن العمل الحديثة ومنشئي المحتوى، ويتميز بشاشة عالية الدقة بحجم 27 بوصة ومزودة بميزات ذكية تعزز الاتصال والخصوصية وسهولة الاستخدام.
قال Sanjeev Menon، نائب الرئيس والمدير العام، لمجموعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية العالمية في مجموعة الأجهزة الذكية، Lenovo: "تتطلب الشركات الحديثة أكثر من مجرد جهاز كمبيوتر عالي الأداء، فهي بحاجة إلى حلول ذكية وبديهية وموثوق بها وفعالة، وتمكنها من إنشاء نظام بيئي متعدد الأجهزة بسلاسة". "في هذه البيئة الهجينة المتطورة، يستخدم الموظفون ما متوسطه 2.5 جهاز العمل 1 ويرغبون في تزويدهم بكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة للسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية 2. يُعدّ ThinkCentre M90a Pro Gen 4 من Lenovo الحل للشركات التي تبحث عن التآزر ولجعل مساحات العمل أكثر مرونة وانسيابية وإنتاجية".
القدرة على تحقيق النتائج
يوفر جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الأداء عند الحاجة، وقابلية التوسيع عند الضرورة، والنتائج عند الحاجة. إنه جاهز لمواجهة أي تحدٍ – كما أنه مليء بالمكونات المتطورة، بما في ذلك Intel® vPro® Enterprise مع معالجات Intel CoreTM i9 من الجيل الثالث عشر، ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce RTXTM4050، وذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت. للحفاظ على تحسين النظام، تم تجهيز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بمحسن أداء الطاقة، والذي يستخدم التعلم الآلي لتصنيف المهام وتعزيز الأداء.
يتيح ThinkCentre M90a Pro Gen 4 مشاركة الملفات بسرعة فائقة مع Thunderbolt 4، القادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 40 جيجابيت في الثانية وجعل نقل مقاطع الفيديو والملفات العملاقة أمرًا سهلاً3. بالنسبة للمحترفين الذين يطالبون بالمزيد، يمكن لسطح مكتب AIO دعم شاشتين إضافيتين بدقة 8K أو 4K، ويمكن تجهيزه بوحدات معالجة الرسومات الخارجية ومحركات التخزين، ويمكن أن يتضاعف في الحجم كشاشة عند توصيله بأجهزة أخرى.
عرض دقيق ومدروس
الأكبر لا يعني دائمًا أفضل، باستثناء ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ، يتميز جهاز AIO بشاشة عالية الدقة مقاس 27 بوصة قادرة على إظهار أدق التفاصيل، ويضيء بمعدل 350 وحدة شدة إضاءة ويتمتع بتصنيف RGB 99%، بحيث تعكس التصميمات والأعمال الفنية بدقة إلهام الفنانين ورؤيتهم.
تمت معايرته بشكل فردي لضمان تطابق الصورة نفسها في كل جهاز من أجهزة ThinkCentre M90a Pro Gen 4، ولا يركز AIO فقط على عمل الفنانين، ولكن أيضًا على رفاهيتهم. جهاز الكمبيوتر المكتبي AIO المتميز به الإصدار الثاني من Eyesafe وخاصية إزالة الارتعاش المعتمدة من TÜV Rheinland ولديه تقنية الضوء الأزرق المنخفض الطبيعي المدمجة في الجهاز لتقليل إجهاد العين والتعب.
اتصال متعدد الأجهزة مبسط
تتطلب المؤسسات الحديثة التعاون بين الإدارات والمبدعين والأجهزة، ويعد ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الحل لإنشاء النظام البيئي الهجين النهائي. بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt 4، يوفر ThinkCentre M90a Pro Gen 4 أيضًا منفذ Thunderbolt 3 اختياريًا يسمح للمستخدمين بمشاركة الشاشة كشاشة Thunderbolt عند الاتصال عبر كابل USB - C® المرفق. من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة محرك أقراص M.2 SSD ثانٍ مع الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي مع الاستمتاع بمعدلات نقل البيانات العالية السرعة.
يتمتع ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بالقدرة على توفير الاتصال السلس مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى، ولكن يمكن أن يصبح أيضًا امتدادًا للأجهزة المحمولة. يمكن لمستخدمي هاتف Lenovo ThinkPhone من Motorola ومجموعة مختارة من هواتف Motorola الذكية الاتصال بجهاز الذكاء الاصطناعي عبر التطبيق، واكتساب القدرة على نسخ الملفات ولصقها وسحبها وإفلاتها بين الهاتف وسطح المكتب، بالإضافة إلى تطبيقات البث، والرد على النصوص وتتبع الإشعارات دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم.
وأضاف Menon: "إن القدرة على تشغيل أي مهمة وكذلك أن تصبح مركزًا لأجهزة متعددة تجعل ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الخيار المثالي للقوى العاملة الهجينة". "يمكن للمصمم الآن وضع الخطوط العريضة للفكرة على هاتفه من مقهى، والإنشاء والتصميم على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في المنزل ووضع اللمسات الأخيرة في اليوم التالي في العمل كل ذلك دون صعوبات تذكر".
مصمم للمحترفين العصريين
الخصوصية والأمان والموثوقية ضرورية للمحترفين العصريين، ويمزج ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بسلاسة بين الأجهزة والبرامج لمنح المستخدمين راحة البال. باستخدام مزيج فريد من الذكاء الاصطناعي، واكتشاف الوجود البشري من الجيل التالي (HPD) مع مستشعر الرادار وكاميرا RGB - IR، يعزز AIO الخصوصية مع تسجيل الدخول والخروج من دون لمس والذي يطمس شاشتك تلقائيًا عندما يكون شخص ما خلفك.
بالإضافة إلى مجموعة من ميزات الأمان، تم تصميم ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بشريحة TPM 2.0 منفصلة لتشفير أكثر أمانًا، ويأتي مع ThinkShield لحماية البيانات والأصول، ويمكنه حظر أجهزة تخزين USB مع حماية USB الذكية. كما تم اختبار جهاز AIO وفقًا لمواصفات MIL للتحقق من المتانة والموثوقية5 وهو معتمد من UL لمكافحة الغبار.
للحفاظ على الأداء والأمان المقدم من ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى في الأسطول، فإن Lenovo Device Manager هي أداة إدارة نقطة النهاية المفضلة لجميع المستخدمين. تم تصميم Lenovo Device Manager للعمل بسلاسة مع Windows 11 وأنظمة التشغيل الأخرى، وهو حل مرن وقابل للتطوير وقائم على السحابة ومن دون لمس يسمح للمستخدمين بالاتصال وتكوين السياسات عبر جميع الأجهزة. يعمل Lenovo Device Manager على تحسين وتعزيز وظائف الجهاز، ومراقبة اتصال الجهاز، وتتبع تغييرات الأجهزة والبرامج، والمزيد.
الاهتمام بتقديم تصميم ذكي
يأتي جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 مع العديد من التصميمات التي تركز على العملاء لتبسيط مساحات العمل وتعزيز تجربة المستخدم، بما في ذلك شريط إرساء الهاتف وقاعدة مدمجة لترتيب السلك وعصا تحكم على الشاشة لسهولة اختيار القائمة. بالنسبة للمحترفين الذين يسعون إلى زيادة إنتاجية نظامهم، تقدم Lenovo مجموعة مختارة من الملحقات (تباع بشكل منفصل)، بما في ذلك قاعدة مكالمات جماعية مع ميكروفونات رباعية المصفوفات لالتقاط 360 درجة في الحقل البعيد وأربعة مكبرات صوت Harman® للحصول على صوت واضح وضوح الشمس.
وكونها معتمدة للاستخدام مع Microsoft Teams، تتصل قاعدة مكالمات المؤتمرات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام واجهة USB قياسية من النوع C، ويتم ضبطها بدقة لالتقاط الصوت البشري، وتتميز بإلغاء الصدى وإخماد الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.
التسعيروالإتاحة6
يتوفر Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الآن في أسواق مختارة.
حول Lenovo
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 171 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر شمولية وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .
1 إحصائية تم الحصول عليها من إحصاءات BYOD لعام 2022
Zippia.com
2 استبيان Lenovo ThinkCentre لعام 2022 لتغيير مكان العمل
3 تختلف سرعة النقل الفعلية بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك سرعة الجهاز.
4 ليس منفذ مضيف Thunderbolt. يتم الاتصال بمنفذ Thunderbolt للكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب من خلال كبل واحد كامل الوظائف من النوع C (مضمن). يباع بشكل منفصل.
5 تستخدم Lenovo معايير MIL - SPEC الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار الأجهزة ضد الظروف الفيزيائية والبيئية الخطرة لتحديد المتانة. تم اختبار Lenovo ThinkCentre MP90a Pro Gen 4 مقابل 10 فئات وإجراءات MIL-STD-12 لإثبات صلابته. لا يغطي الضمان القياسي لشركة Lenovo إساءة الاستخدام، كما هو وراد في اختبار MIL - STD -12.
6 قد لا تشمل الأسعار الضرائب ولا تشمل الشحن أو الخيارات وتخضع للتغيير دون إشعار؛ وتطبق شروط وأحكام إضافية. قد تختلف أسعار الموزع. قد تختلف مواعيد العرض وخيارات الألوان حسب المنطقة الجغرافية وقد تكون المنتجات متاحة فقط في أسواق محددة. تخضع جميع العروض للتوافر. تحتفظ Lenovo بالحق في تغيير عروض المنتجات وميزاتها ومواصفاتها في أي وقت دون إشعار.
7 السعة الفعلية المتاحة أقل وتختلف بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك التنسيق والتقسيم ونظام التشغيل، وما إلى ذلك، والتي تستخدم جزءًا من هذه السعة. قد تتغير السعة المتاحة مع تحديثات البرامج.
تعد LENOVO وTHINKCENTRE وTHINKSHIELD وTHINKPHONE علامات تجارية لشركة Lenovo. INTEL وINTEL CORE وvPro وThunderbolt وشعار Intel وعلامات Intel الأخرى هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها. NVIDIA وRTX هما علامتان تجاريتان لشركةNVIDIA Corporation, Inc. وUSB Type - C® وUSB - C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لـ USB Implementers Forum. Wi - Fi هي علامة تجارية لـ Wi - Fi Alliance. TÜV هي علامة تجارية مسجلة لـ TÜV Rheinland Group. Dolby وDolby Atmos هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. مكبرات الصوت HARMAN KARDON وHarman هما علامتان تجاريتان لشركة Harman .International Industries, Inc، وشركة MOTOROLA، وشعار M المصمم، وMOTO، وعائلة علامات MOTO هي علامات تجارية لشركة .Motorola Trademark Holdings, LLC. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2023, Lenovo Group Limited.
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