Lenovo Thinkcentre M90a Pro Gen 4 يرفع معايير أجهزة الكمبيوتر المكتبية المتكاملة الرائدة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت Lenovo‏TM النقاب عن ThinkCentre‏TMM90a Pro Gen 4، ما يضع معيارًا جديدًا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية للأعمال المتكاملة (AIO). تم تصميم هذا الكمبيوتر القوي الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 11 لتلبية احتياجات أماكن العمل الحديثة ومنشئي المحتوى، ويتميز بشاشة عالية الدقة بحجم 27 بوصة ومزودة بميزات ذكية تعزز الاتصال والخصوصية وسهولة الاستخدام.

قال Sanjeev Menon، نائب الرئيس والمدير العام، لمجموعة أجهزة الكمبيوتر المكتبية العالمية في مجموعة الأجهزة الذكية، Lenovo: "تتطلب الشركات الحديثة أكثر من مجرد جهاز كمبيوتر عالي الأداء، فهي بحاجة إلى حلول ذكية وبديهية وموثوق بها وفعالة، وتمكنها من إنشاء نظام بيئي متعدد الأجهزة بسلاسة". "في هذه البيئة الهجينة المتطورة، يستخدم الموظفون ما متوسطه 2.5 جهاز العمل 1 ويرغبون في تزويدهم بكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة للسماح لهم بأن يكونوا أكثر إنتاجية 2. يُعدّ ThinkCentre M90a Pro Gen 4 من Lenovo الحل للشركات التي تبحث عن التآزر ولجعل مساحات العمل أكثر مرونة وانسيابية وإنتاجية".

القدرة على تحقيق النتائج

يوفر جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الأداء عند الحاجة، وقابلية التوسيع عند الضرورة، والنتائج عند الحاجة.​ إنه جاهز لمواجهة أي تحدٍ – كما أنه مليء بالمكونات المتطورة، بما في ذلك Intel® vPro® Enterprise مع معالجات Intel CoreTM i9 من الجيل الثالث عشر، ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA‏® GeForce RTX‏TM4050، وذاكرة DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت. للحفاظ على تحسين النظام، تم تجهيز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بمحسن أداء الطاقة، والذي يستخدم التعلم الآلي لتصنيف المهام وتعزيز الأداء.

يتيح ThinkCentre M90a Pro Gen 4 مشاركة الملفات بسرعة فائقة مع Thunderbolt 4، القادر على الوصول إلى سرعات تصل إلى 40 جيجابيت في الثانية وجعل نقل مقاطع الفيديو والملفات العملاقة أمرًا سهلاً3. بالنسبة للمحترفين الذين يطالبون بالمزيد، يمكن لسطح مكتب AIO دعم شاشتين إضافيتين بدقة 8K أو 4K، ويمكن تجهيزه بوحدات معالجة الرسومات الخارجية ومحركات التخزين، ويمكن أن يتضاعف في الحجم كشاشة عند توصيله بأجهزة أخرى.

عرض دقيق ومدروس

الأكبر لا يعني دائمًا أفضل، باستثناء ThinkCentre M90a Pro Gen 4 ، يتميز جهاز AIO بشاشة عالية الدقة مقاس 27 بوصة قادرة على إظهار أدق التفاصيل، ويضيء بمعدل 350 وحدة شدة إضاءة ويتمتع بتصنيف RGB‏ 99%، بحيث تعكس التصميمات والأعمال الفنية بدقة إلهام الفنانين ورؤيتهم.

تمت معايرته بشكل فردي لضمان تطابق الصورة نفسها في كل جهاز من أجهزة ThinkCentre M90a Pro Gen 4، ولا يركز AIO فقط على عمل الفنانين، ولكن أيضًا على رفاهيتهم. جهاز الكمبيوتر المكتبي AIO المتميز به الإصدار الثاني من Eyesafe وخاصية إزالة الارتعاش المعتمدة من TÜV Rheinland ولديه تقنية الضوء الأزرق المنخفض الطبيعي المدمجة في الجهاز لتقليل إجهاد العين والتعب.

اتصال متعدد الأجهزة مبسط

تتطلب المؤسسات الحديثة التعاون بين الإدارات والمبدعين والأجهزة، ويعد ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الحل لإنشاء النظام البيئي الهجين النهائي. بالإضافة إلى منفذ Thunderbolt 4، يوفر ThinkCentre M90a Pro Gen 4 أيضًا منفذ Thunderbolt 3 اختياريًا يسمح للمستخدمين بمشاركة الشاشة كشاشة Thunderbolt عند الاتصال عبر كابل USB - C‏‏® المرفق. من خلال هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة محرك أقراص M.2 SSD ثانٍ مع الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي مع الاستمتاع بمعدلات نقل البيانات العالية السرعة.

يتمتع ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بالقدرة على توفير الاتصال السلس مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الأخرى، ولكن يمكن أن يصبح أيضًا امتدادًا للأجهزة المحمولة. يمكن لمستخدمي هاتف Lenovo ThinkPhone من Motorola ومجموعة مختارة من هواتف Motorola الذكية الاتصال بجهاز الذكاء الاصطناعي عبر التطبيق، واكتساب القدرة على نسخ الملفات ولصقها وسحبها وإفلاتها بين الهاتف وسطح المكتب، بالإضافة إلى تطبيقات البث، والرد على النصوص وتتبع الإشعارات دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم.

وأضاف Menon: "إن القدرة على تشغيل أي مهمة وكذلك أن تصبح مركزًا لأجهزة متعددة تجعل ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الخيار المثالي للقوى العاملة الهجينة". "يمكن للمصمم الآن وضع الخطوط العريضة للفكرة على هاتفه من مقهى، والإنشاء والتصميم على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في المنزل ووضع اللمسات الأخيرة في اليوم التالي في العمل كل ذلك دون صعوبات تذكر".

مصمم للمحترفين العصريين

الخصوصية والأمان والموثوقية ضرورية للمحترفين العصريين، ويمزج ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بسلاسة بين الأجهزة والبرامج لمنح المستخدمين راحة البال. باستخدام مزيج فريد من الذكاء الاصطناعي، واكتشاف الوجود البشري من الجيل التالي (HPD) مع مستشعر الرادار وكاميرا RGB - IR، يعزز AIO الخصوصية مع تسجيل الدخول والخروج من دون لمس والذي يطمس شاشتك تلقائيًا عندما يكون شخص ما خلفك.

بالإضافة إلى مجموعة من ميزات الأمان، تم تصميم ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بشريحة TPM 2.0 منفصلة لتشفير أكثر أمانًا، ويأتي مع ThinkShield لحماية البيانات والأصول، ويمكنه حظر أجهزة تخزين USB مع حماية USB الذكية. كما تم اختبار جهاز AIO وفقًا لمواصفات MIL للتحقق من المتانة والموثوقية5 وهو معتمد من UL لمكافحة الغبار.

للحفاظ على الأداء والأمان المقدم من ThinkCentre M90a Pro Gen 4 بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى في الأسطول، فإن Lenovo Device Manager هي أداة إدارة نقطة النهاية المفضلة لجميع المستخدمين. تم تصميم Lenovo Device Manager للعمل بسلاسة مع Windows 11 وأنظمة التشغيل الأخرى، وهو حل مرن وقابل للتطوير وقائم على السحابة ومن دون لمس يسمح للمستخدمين بالاتصال وتكوين السياسات عبر جميع الأجهزة. يعمل Lenovo Device Manager على تحسين وتعزيز وظائف الجهاز، ومراقبة اتصال الجهاز، وتتبع تغييرات الأجهزة والبرامج، والمزيد.

الاهتمام بتقديم تصميم ذكي

يأتي جهاز ThinkCentre M90a Pro Gen 4 مع العديد من التصميمات التي تركز على العملاء لتبسيط مساحات العمل وتعزيز تجربة المستخدم، بما في ذلك شريط إرساء الهاتف وقاعدة مدمجة لترتيب السلك وعصا تحكم على الشاشة لسهولة اختيار القائمة. بالنسبة للمحترفين الذين يسعون إلى زيادة إنتاجية نظامهم، تقدم Lenovo مجموعة مختارة من الملحقات (تباع بشكل منفصل)، بما في ذلك قاعدة مكالمات جماعية مع ميكروفونات رباعية المصفوفات لالتقاط 360 درجة في الحقل البعيد وأربعة مكبرات صوت Harman® للحصول على صوت واضح وضوح الشمس.

وكونها معتمدة للاستخدام مع Microsoft Teams، تتصل قاعدة مكالمات المؤتمرات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام واجهة USB قياسية من النوع C، ويتم ضبطها بدقة لالتقاط الصوت البشري، وتتميز بإلغاء الصدى وإخماد الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.

التسعيروالإتاحة6

يتوفر Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4 الآن في أسواق مختارة.

حول Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 171 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر شمولية وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .

1 إحصائية تم الحصول عليها من إحصاءات BYOD لعام 2022

Zippia.com

2 استبيان Lenovo ThinkCentre لعام 2022 لتغيير مكان العمل

3 تختلف سرعة النقل الفعلية بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك سرعة الجهاز.

4 ليس منفذ مضيف Thunderbolt. يتم الاتصال بمنفذ Thunderbolt للكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب من خلال كبل واحد كامل الوظائف من النوع C (مضمن). يباع بشكل منفصل.

5 تستخدم Lenovo معايير MIL - SPEC الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار الأجهزة ضد الظروف الفيزيائية والبيئية الخطرة لتحديد المتانة. تم اختبار Lenovo ThinkCentre MP90a Pro Gen 4 مقابل 10 فئات وإجراءات MIL-STD-12 لإثبات صلابته. لا يغطي الضمان القياسي لشركة Lenovo إساءة الاستخدام، كما هو وراد في اختبار MIL - STD -12.

6 قد لا تشمل الأسعار الضرائب ولا تشمل الشحن أو الخيارات وتخضع للتغيير دون إشعار؛ وتطبق شروط وأحكام إضافية. قد تختلف أسعار الموزع. قد تختلف مواعيد العرض وخيارات الألوان حسب المنطقة الجغرافية وقد تكون المنتجات متاحة فقط في أسواق محددة. تخضع جميع العروض للتوافر. تحتفظ Lenovo بالحق في تغيير عروض المنتجات وميزاتها ومواصفاتها في أي وقت دون إشعار.

7 السعة الفعلية المتاحة أقل وتختلف بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك التنسيق والتقسيم ونظام التشغيل، وما إلى ذلك، والتي تستخدم جزءًا من هذه السعة. قد تتغير السعة المتاحة مع تحديثات البرامج.

تعد LENOVO وTHINKCENTRE وTHINKSHIELD وTHINKPHONE علامات تجارية لشركة Lenovo. INTEL وINTEL CORE وvPro وThunderbolt وشعار Intel وعلامات Intel الأخرى هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها. NVIDIA وRTX هما علامتان تجاريتان لشركةNVIDIA Corporation, Inc. وUSB Type - C® وUSB - C® هما علامتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لـ USB Implementers Forum. Wi - Fi هي علامة تجارية لـ Wi - Fi Alliance. TÜV هي علامة تجارية مسجلة لـ TÜV Rheinland Group. Dolby وDolby Atmos هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. مكبرات الصوت HARMAN KARDON وHarman هما علامتان تجاريتان لشركة Harman .International Industries, Inc، وشركة MOTOROLA، وشعار M المصمم، وMOTO، وعائلة علامات MOTO هي علامات تجارية لشركة .Motorola Trademark Holdings, LLC. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2023, Lenovo Group Limited.

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