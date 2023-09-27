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إلزام المنشآت المالية بخطط للاستعادة والمعالجة

9/27/2023 4:16:55 AM
(MENAFN- Al Watan) ألزم البنك المركزي السعودي المنشآت المالية المهمة التي تعتبر جزءا من النظام المالي بتقديم خطة للاستعادة والمعالجة للبنك المركزي السعودي، تتضمن تقديم خطة الاستعادة، وإدراج مؤشرات كمية أو نوعية في خطة الاستعادة، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد تتخذها المنشأة لكل مؤشر بهدف استعادة مركزها المالي، وإجراء اختبار حالات تطبيقية لخطة الاستعادة.
وأشارت اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بأنه يجب أن تتضمن خطة الاستعادة على النتيجة التي تم التوصل إليها، وتفيد بأنه من المرجح بشكل معقول استعادة المركز المالي والاستمرارية للمنشأة المالية أو المجموعة أو الحفاظ عليهما.
المنشآت المالية المهمة
ويتم تطبيق أنظمة اللائحة على جميع المنشآت المالية المهمة التي تعتبر جزءا مهما من النظام المالي، ويؤثر تعثرها سلباً على النظام المالي في المملكة، وكل عضو من مجموعة مالية تتضمن منشأة مالية خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، حيث تسري قواعد خطط الاستعادة والمعالجة الخاصة بالقطاعات على منشآت محددة يتم تصنيفها من قبل البنك المركزي كمنشأة مالية مهمة، ويتم إشعار المنشأة المالية بذلك كتابةً أو بأي طريقة أخرى يحددها البنك المركزي بعد اتخاذ قرار التصنيف.
تقييم المعالجة
وأشارت اللائحة إلى أن البنك المركزي يقوم بتقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية المهمة أو المجموعة المالية بناءً على خطة المعالجة الخاصة بها، وأي معلومات أخرى متاحة للبنك المركزي، وتشمل هذه المعلومات المذكورة في حزمة المعالجة، كما أن للبنك المركزي أن يطلب وضع إستراتيجية معالجة لمنشأة مالية مهمة أو مجموعتها المالية إذا كانت المجموعة تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، بالإضافة إلى أن للبنك المركزي أن يطلب معلومات من المنشأة المالية أو المجموعة المالية أو من أي منشأة في مجموعتها لغرض تقييم إمكانية معالجة المنشأة المالية أو المجموعة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي بشكل منفرد، ويجوز للبنك أن يطلب الوصول إلى موظفيها أو مقراتها.
إمكانية المعالجة
تُعد المنشأة المالية المهمة قابلةً للمعالجة إذا رأى البنك المركزي إمكانية معالجتها بتطبيق إجراء أو صلاحية واحدة أو أكثر من إجراءات وصلاحيات المعالجة، وتصفيتها بموجب الإجراءات الواردة في نظام الإفلاس، كما أن على البنك المركزي أن يتجنب إلى أقصى قدرٍ ممكن أي آثار سلبية كبيرة على النظام المالي، بما في ذلك ظروف عدم الاستقرار المالي أو الأحداث الطارئة على مستوى النظام المالي، وأن يهدف إلى ضمان استمرارية الأنشطة الضرورية التي تمارسها المنشأة المالية المهمة، كما أن للبنك المركزي إنشاء صندوق معالجة من أجل تمويل إجراءات المعالجة وتغطية التكاليف ذات الصلة.
خطة المعالجة
ووضعت اللائحة قائمة بمتطلبات خطة المعالجة بحيث تتضمن الحدود الرقابية والاشتراطات النظامية المبررة لبدء الإجراءات الرسمية للمعالجة، ونتيجة تقييم إمكانية المعالجة المنفذة وفقًا لهذه اللائحة، وأي إجراءات مطلوبة لمواجهة أو إزالة العقبات التي تحد من إمكانية المعالجة المحددة بعد إجراء التقييم، والترتيبات التي تضمن أن تكون المعلومات المطلوبة حديثة ومتاحة لسلطات المعالجة في جميع الأوقات.
تمويل المعالجة
وتضمنت الخيارات المتاحة لتمويل المعالجة أي دعم مالي حكومي استثنائي، وأي دعم طارئ يقدمه البنك المركزي على شكل سيولة نقدية، وأي سيولة يقدمها أو يوفرها البنك المركزي بموجب شروط غير قياسية للضمان، وفترة الاستحقاق ومعدل الفائدة، وإستراتيجيات المعالجة الأخرى التي يمكن تطبيقها وفقًا للحالات المحتملة والجداول الزمنية المطبقة، والارتباطات المهمة، وخطة للتواصل مع الإعلام والعامة، بالإضافة للحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المؤهل وأدوات التعديل التعاقدية، في حال انطبق ذلك، والموعد النهائي للوصول إلى ذلك الحد، ووصف العمليات والنظم الضرورية للحفاظ على استمرار العمليات التشغيلية للمنشأة.

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