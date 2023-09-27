29% ارتفاع مشتريات نقاط البيع
التاريخ
9/27/2023 4:16:55 AM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ مجموع عمليات نقاط البيع في المملكة خلال أغسطس 2023 وفقًا لإحصائيات البنك المركزي السعودي 897.347.645 عملية، بقيمة 61.8 مليار ريال مقابل 47.9 مليار ريال في نفس الشهر من 2022، بفارق ارتفاع نسبته 29%، وذلك بحسب رصد خاص بـ((الوطن)).
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