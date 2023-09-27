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منصة بث مباشرة للمزارعين جنوب العلا

9/27/2023 4:16:54 AM
(MENAFN- Al Watan) توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا لأول مرة نقطة استقبال تمور للمزارع جنوب المحافظة لاستقبال منتجات المزارع، عليها معلومات المزارع ومطبوع عليها باركود يحوي جميع معلومات المزرعة والإنتاج، وتتكفل الهيئة بنقل منتجات المزارع إلى المزاد وتوفير بث مباشر لهم لمتابعة الحراج.
في حين أوضح أخصائي أول زراعة عمر البلوي، تم وضع نقطة استقبال للمزارعين جنوب العلا لاستقبال منتجاتهم ونقلها إلى المزاد تيسيرًا لهم ولإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بالمزاد نهاية كل أسبوع، كما تحتوي النقطة بثًا مباشرًا للمزاد في العلا لنقل المزاد وفترة التحريج على المنتج من التمور للإتاحة لصاحب المزرعة المشاركة في مشاهدة السوق، وتيسيرًا لهم بعدم قطع المسافة التي تتجاوز 120 كلم من المزارع حتى العلا، وأيضًا للمشاهدة للأسعار التي حققتها منتجاته قبل الإتمام والموافقة على البيع.
في المقابل شهد الأسبوع الثالث من مزاد مهرجان العلا للتمور، في نسخته الرابعة، تحت شعار ((ذوق فخرنا))، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ ارتفاعًا في معدلات تدفق التمور للمزاد في أسبوعه الثالث؛ حيث بلغ إجمالي مبيعات التمور أكثر من 415 طنًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من المزاد.
وأُطلقت الهيئة منذ بداية المزاد نظام التتبع الإلكتروني للتمور عبر تقنية QR code؛ التي تمكِّن من تتبع وتوثيق مصدر وتاريخ وميزات التمور الموردة للمزاد؛ حيث يعتبر هذا النظام أمرًا حيويًا لضمان الشفافية ومراقبة الجودة والمساءلة في سلسلة توريد التمور بالمزاد.
كما يُمكن للمشترين في المزاد الوصول إلى معلومات حول المنتجات التي يقومون بشرائها من خلال قراءة الباركود الملصق على عبوات التمور عبر استخدام هواتفهم الذكية، بما في ذلك منشأها وأي شهادات (مثل الزراعة العضوية وعلامة التمور السعودية)، ويعتبر هذا النظام في المزاد أداة قيمة تعزز من جودة المنتجات وتضمن سلامة التمور.
إلى ذلك، يهدف المهرجان إلى خلق تنافسية لتمور العلا في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ وفق ما تنص عليه ((رؤية العلا)) المتماشية مع ((رؤية المملكة 2030))؛ الهادفة إلى تعزيز دور المملكة لتصبح المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.

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