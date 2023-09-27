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الطلب على الوقود يصل لذروته في 2030

9/27/2023 4:16:54 AM
(MENAFN- Al Watan) توقعت تقارير دولية أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي والفحم ذروته بحلول 2030.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها، أن هذا التطور يعد مشجعا، ولكنه ليس كافيا للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ما فوق 1.5 درجة مئوية، مضيفة أن التلوث الناتج من زيادة درجة حرارة الكوكب في قطاع الطاقة من المقرر أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
تأثيرات كارثية
يعد العلماء، حسب تقارير إعلامية، أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة هو الحد الذي عند تجاوزه سيصبح هناك تأثير كارثي للحرارة الشديدة والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات ونقص الغذاء والمياه. وأشار تقرير الوكالة إلى أنه يمكن تحقيق أكثر من 80% من تخفيضات الانبعاثات المطلوبة بحلول 2030 من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات غاز الميثان.
مع ذلك، فإن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري مهمة هائلة، حيث أكدت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة بجميع أنحاء العالم تحتاج إلى الوصول لنحو 4.5 تريليونات دولار سنويا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، ارتفاعا من 1.8 تريليون دولار متوقعة خلال 2023.
تحقيق انبعاثات صفرية
أضافت الوكالة الدولية أن البقاء على المسار الصحيح للحفاظ على ارتفاع دون أو عند 1.5 درجة مئوية يعني أيضا أنه يجب على جميع البلدان تقريبا المضي قدما في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في المواعيد المستهدفة.
في الوقت نفسه، فإن التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك الطاقة المعتمدة على الهيدروجين والوقود الحيوي، يتطلبان تقدما سريعا بحلول 2030.

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