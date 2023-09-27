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دواء لإنقاص الوزن بنفس تأثير الرياضة

9/27/2023 4:16:54 AM
(MENAFN- Al Watan) طور العلماء عقارا جديدا لإنقاص الوزن يحاكي تأثيرات التمارين الرياضية لحرق الدهون.
كماوجد باحثون أميركيون خلال التجارب أن الدواء، المسمى "SLU-PP-332"، ساعد الفئران على فقدان حوالي 12 بالمئة من وزن الجسم خلال شهر واحد.
وقال البروفيسور توماس بوريس، من جامعة فلوريدا: "هذا المركب يخبر العضلات بإجراء نفس التغييرات التي تجريها أثناء التدريب على التحمل، عندما تلقت الفئران الدواء، تحولت عملية التمثيل الغذائي في الجسم بالكامل إلى استخدام الأحماض الدهنية، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما يحدث عند ممارسة الرياضة".
يعمل "SLU-PP-332" بشكل مختلف عن الأدوية الأخرى لأنه يخدع الجسم ليعتقد أنه يمارس المزيد من التمارين الرياضية.
وقال الباحثون إن الأمل الأكبر للدواء هو أنه سيسمح للمرضى بالحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.
ويأمل الباحثون في تحسين الدواء بحيث يمكن تناوله على شكل أقراص قبل الانتقال إلى التجارب البشرية.

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