السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى

السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى
التاريخ
9/27/2023 4:16:53 AM
(MENAFN
- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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