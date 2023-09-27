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السعودية تعزي العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب حريق نينوى

9/27/2023 4:16:53 AM
(MENAFN- Al Watan) أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى. وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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