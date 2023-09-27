هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد آخذه بالاستقرار.

وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميها للاسير سعيد، أنه أجريت للأسير عملية تنظيف التلوث في غشاء البطن، في مستشفى "مئير كفار سابا" الإسرائيلي، حيث يحتجز هناك، بعد تعرضه للإصابة في منطقة البطن والفخذ الأيمن.

يُشار الى أن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" مددت توقيف الأسير سعيد حتى يوم غد الخميس الموافق 28/9.



