هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الحالة الصحية للأسير المصاب سليم سعيد آخذه بالاستقرار.
وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميها للاسير سعيد، أنه أجريت للأسير عملية تنظيف التلوث في غشاء البطن، في مستشفى "مئير كفار سابا" الإسرائيلي، حيث يحتجز هناك، بعد تعرضه للإصابة في منطقة البطن والفخذ الأيمن.
يُشار الى أن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" مددت توقيف الأسير سعيد حتى يوم غد الخميس الموافق 28/9.
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