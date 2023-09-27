الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في خربة الفارسية

(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نفذوا منذ ساعات الصباح الباكر تدريبات واسعة في غالبية مناطق الخربة، بمشاركة أعداد كبيرة من جنود المشاة، تخللها استخدام الرصاص الحي.
يذكر أن جيش الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية في مناطق عديدة من الأغوار الشمالية عدة مرات سنويا، ما يترتب على ذلك خسائر زراعية، بسبب استخدام المعدات والذخائر مع مواسم الزرع والحصاد.
كما تشكل هذه التدريبات خطرا حقيقيا على حياة المواطنين بسبب استخدام الرصاص والذخائر الحية خلالها.
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