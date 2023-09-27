فلسطين تشارك في اجتماع أممي لمناسبة اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- مثّل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دولة فلسطين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناسبة اليوم العالمي للتخلص التّام من الأسلحة النووية.
وشارك في الاجتماع كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الى جانب شخصيات مسؤولة، ووزراء بعض الدول.
وأكد السفير منصور في كلمته ضرورة التخلص الفوري وغير المشروط من الأسلحة النووية، كونه الطريق الوحيد لإزالة خطرها والتهديد الذي تشكله على البشرية.
ودعا الدول والأطراف كافة للالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة، من أجل الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مشددا على التزام دولة فلسطين الكامل بتلك المعاهدات، والاتفاقيات، واستعدادها الدائم للعمل مع كافة الأطراف، من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو التخلص من الأسلحة النووية.
وشدد على أهمية انشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وقال: "من الضرورة دعم كافة الجهود المبذولة لإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية ولا سيما منطقة الشرق الأوسط والذي لا زلنا نسعى لإقامته بالتوافق مع جميع دول المنطقة رغم إصرار إسرائيل على عدم حضور المؤتمر الذي يشكل إطارا يسمح بمشاركة جميع الأطراف ويتخذ قراراته بالتوافق.
وأضاف: إسرائيل اختارت كعادتها تحدي إرادة المجتمع الدولي عبر مواصلة خرقها الممنهج للقرارات الدولية ذات الصلة وللأعراف والقواعد التي ترسيها المعاهدة ورفضها القاطع لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كل المطالبات والقرارات الأممية في هذا الصدد".
وأكد منصور "ان التخلص من الأسلحة النووية ليس أمرا اختياريا ولا مشروطا، وحيازتها ليست حقاً قانونياً ولا استحقاقاً، والقضاء عليها هو مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية".
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