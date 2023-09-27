فلسطين تشارك في اجتماع أممي لمناسبة اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- مثّل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دولة فلسطين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناسبة اليوم العالمي للتخلص التّام من الأسلحة النووية.

وشارك في الاجتماع كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الى جانب شخصيات مسؤولة، ووزراء بعض الدول.

وأكد السفير منصور في كلمته ضرورة التخلص الفوري وغير المشروط من الأسلحة النووية، كونه الطريق الوحيد لإزالة خطرها والتهديد الذي تشكله على البشرية.

ودعا الدول والأطراف كافة للالتزام بالاتفاقيات ذات الصلة، من أجل الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مشددا على التزام دولة فلسطين الكامل بتلك المعاهدات، والاتفاقيات، واستعدادها الدائم للعمل مع كافة الأطراف، من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو التخلص من الأسلحة النووية.

وشدد على أهمية انشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وقال: "من الضرورة دعم كافة الجهود المبذولة لإنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية ولا سيما منطقة الشرق الأوسط والذي لا زلنا نسعى لإقامته بالتوافق مع جميع دول المنطقة رغم إصرار إسرائيل على عدم حضور المؤتمر الذي يشكل إطارا يسمح بمشاركة جميع الأطراف ويتخذ قراراته بالتوافق.

وأضاف: إسرائيل اختارت كعادتها تحدي إرادة المجتمع الدولي عبر مواصلة خرقها الممنهج للقرارات الدولية ذات الصلة وللأعراف والقواعد التي ترسيها المعاهدة ورفضها القاطع لإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم كل المطالبات والقرارات الأممية في هذا الصدد".

وأكد منصور "ان التخلص من الأسلحة النووية ليس أمرا اختياريا ولا مشروطا، وحيازتها ليست حقاً قانونياً ولا استحقاقاً، والقضاء عليها هو مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية".