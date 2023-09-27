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مستوطنون يغلقون الشارع الرابط بين القدس ورام الله

9/27/2023 4:14:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أغلق مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، "شارع 60 " الرابط بين القدس ورام الله.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستوطنين أحرقوا إطارات مطاطية على الشارع المذكور، ومنعوا حركة السير، بذريعة قيام الاحتلال بإزالة بيوت استيطانية أقيمت على أراضي قرية مخماس شمال شرق القدس.

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