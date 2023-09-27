مستوطنون يغلقون الشارع الرابط بين القدس ورام الله
التاريخ
9/27/2023 4:14:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- أغلق مستوطنون صباح اليوم الأربعاء، "شارع 60 " الرابط بين القدس ورام الله.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن مستوطنين أحرقوا إطارات مطاطية على الشارع المذكور، ومنعوا حركة السير، بذريعة قيام الاحتلال بإزالة بيوت استيطانية أقيمت على أراضي قرية مخماس شمال شرق القدس.
MENAFN27092023000205011050ID1107150087
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.