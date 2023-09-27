21 ضحية منذ مطلع الشهر: قتيل بجريمة إطلاق نار في حيفا

MENAFN - Palestine News Network ) حيفا/PNN- قتل مواطن يبلغ من العمر (50 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا داخل أراضي عام 1948.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، إذ ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 176 قتيلا، بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 21 شخصا بأراضي الـ48، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، بلغ عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48، و26 قتيلا وقتيلة.

وفي المقابل، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ الأجهزة الإسرائيلية المختلفة مع منظمات الإجرام.