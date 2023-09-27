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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

9/27/2023 4:14:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا
يوم الإثنين الموافق 2/10/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من حي الماصيون في مدينة رام الله وتشمل: فندق الروكي والمجاورين، إسكان الياقوت والمجاورين، مؤسسة ماس والمجاورين، شركة سليمان سنقرط والمجاورين، أجزاء من بلدة رافات وتشمل: شركة كسارات الطريفي والمجاورين، مصنع مجدي قنديل والمجاورين.

- سنجل، جلجليا، عبوين، عارورة، مزارع النوباني، مضخة المجاري – روابي.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.





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