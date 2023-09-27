إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرايوم الإثنين الموافق 2/10/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من حي الماصيون في مدينة رام الله وتشمل: فندق الروكي والمجاورين، إسكان الياقوت والمجاورين، مؤسسة ماس والمجاورين، شركة سليمان سنقرط والمجاورين، أجزاء من بلدة رافات وتشمل: شركة كسارات الطريفي والمجاورين، مصنع مجدي قنديل والمجاورين.

- سنجل، جلجليا، عبوين، عارورة، مزارع النوباني، مضخة المجاري – روابي.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.















