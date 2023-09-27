إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن محافظة رام الله والبيرة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا
يوم الإثنين الموافق 2/10/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
أجزاء من حي الماصيون في مدينة رام الله وتشمل: فندق الروكي والمجاورين، إسكان الياقوت والمجاورين، مؤسسة ماس والمجاورين، شركة سليمان سنقرط والمجاورين، أجزاء من بلدة رافات وتشمل: شركة كسارات الطريفي والمجاورين، مصنع مجدي قنديل والمجاورين.
- سنجل، جلجليا، عبوين، عارورة، مزارع النوباني، مضخة المجاري – روابي.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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