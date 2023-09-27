مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء حادث سير في الخليل

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN- لقي مواطن (67 عاما) مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون بجروح، جراء حادث سير وقع غرب الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات قرب حاجز ترقوميا العسكري، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات، تم نقلهم للمستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.

وأكد إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.