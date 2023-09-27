مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء حادث سير في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- لقي مواطن (67 عاما) مصرعه، اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون بجروح، جراء حادث سير وقع غرب الخليل.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات قرب حاجز ترقوميا العسكري، الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات، تم نقلهم للمستشفيات، لتلقي العلاج.
وأضاف أن الأطباء أعلنوا عن وفاة أحد المصابين، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.
وأكد إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.
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