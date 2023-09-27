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الاحتلال يجرف أساسات بركة لري المزروعات في ارطاس جنوب بيت لحم

9/27/2023 4:14:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات بركة مياه في قرية ارطاس، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال جرفت أساسات بركة مياه لري المزروعات؛ بحجة عدم الترخيص.

وتتعرض منطقة "العطن" منذ فترة لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل، وإيقاف البناء في أخرى، واعتداءات متكررة للمستوطنين.

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