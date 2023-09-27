الاحتلال يجرف أساسات بركة لري المزروعات في ارطاس جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات بركة مياه في قرية ارطاس، جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال جرفت أساسات بركة مياه لري المزروعات؛ بحجة عدم الترخيص.
وتتعرض منطقة "العطن" منذ فترة لانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل، وإيقاف البناء في أخرى، واعتداءات متكررة للمستوطنين.
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