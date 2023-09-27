تصريح صحفي | الكويت - 26 سبتمبر 2023 | تحديث 3

(MENAFN
- Mofpresscenter) تقدم وزارة المالية هذا التحديث بشأن التحقيقات الجارية في عملية الهجمة السيبرانية المحدودة التي تمت في يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 وأصابت أحد أنظمة الوزارة:
1. منفذو الهجمة السيبرانية قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة مثل عقود إيجار الشاليهات وعقود إيجار بعض الأراضي، بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.
2. هذه المستندات لم تتلف من قبل منفذي الهجمة السيبرانية والوزارة لا تزال تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.
3. وكما ذكرت الوزارة في التصريح السابق، فإنها تؤكد أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة، وأن المعاملات المالية لجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي, وأنه تم الاستعانة بشركة عالمية متخصصة يعتمد عليها من قبل كبرى الجهات العالمية الخاصة والحكومية في مكافحة هذا النوع من الجرائم وهي تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية.
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