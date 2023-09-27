اتفاقية التصنيع العالمية لعام 2023 تحفز ما يقرب من 350 مليار يوان من الاستثمارات

(MENAFN
- PRNewsWire) خفي، الصين، 26 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- سلطت الأضواء على مجموعة من ابتكارات التصنيع العالمية المتطورة، بما في ذلك قطار ماجليف الذي تبلغ سرعته القصوى 600 كم/ساعة، وأضخم مكبس تشكيل في العالم بوزن 80 ألف طن، وطائرة eVTOL الصينية المميزة ذات المروحية المائلة، ونظام متطور للعلاج بالبروتونات السيكلوترونية فائقة التوصيل، تم عرضه في اتفاقية التصنيع العالمية (المشار إليها في ما يلي بِـ"الاتفاقية") في مدينة خفي بمقاطعة آنهوي في 20 شتنبر/أيلول 2023.
وفي يوم الافتتاح، جمع الحدث أكثر من 1200 من قادة الأعمال وخبراء الصناعة من قطاع التصنيع العالمي.
وفي ارتفاع واعد هذا العام، ينتعش قطاع التصنيع في الصين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي الشامل للبلاد، ويلعب دورا محوريا في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وفي كلمته الرئيسية، أكد كريستيان وولف، الرئيس السابق لألمانيا والرئيس العالمي الحالي للتحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة (GASME)، على العلاقات الدائمة بين الصين وألمانيا، القوتين التوأمتين للتصنيع في العالم. وقد ازدهرت رحلتهم المشتركة، التي اتسمت بالتعاون المتعمق باستمرار في هذا القطاع، بشكل خاص في آنهوي، حيث يفتخر أكثر من 150 مشروعًا باستثمارات ألمانية من عمالقة الصناعة، من بينهم فولكس فاجن Volkswagen وكونتيننتال Continental وبوش Bosch وسيمنز Siemens. ومن الجدير بالذكر أن التحالف بين JAC Motors وفولكس فاجن Volkswagen يبرز كنموذج للتآزر الثنائي بين الشركات.
وسلط وانغ تشوان فو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس لشركة BYD، الضوء على تحول قطاع التصنيع نحو مستقبل أكثر تطورًا وذكاءً وصديقًا للبيئة، مما يوفر زخمًا وفرصًا جديدة للتعافي الاقتصادي العالمي. وشدد على أن تحقيق التصنيع من الدرجة الأولى يعتمد على التكامل السلس بين السلاسل الصناعية العالمية والوصول الموسع للسوق الاستهلاكية العالمية.
وفي المؤتمر، أصدر المنظمون قائمة أفضل 500 مصنع في الصين لعام 2023، إلى جانب عدد كبير من التقنيات والمنتجات المتطورة الناشئة من مشهد التصنيع القوي في آنهوي. ومن الجدير بالذكر أن حفل التوقيع عالي المخاطر شهد توقيع 20 مشروعًا بارزًا في قاعة المؤتمر. وخلال الاجتماع، أدت زوبعة من الصفقات إلى 587 شراكة تصنيعية، وضخت استثمارات تصل قيمتها إلى 342.5 مليار يوان في هذا القطاع.
وعرضت الاتفاقية، التي غطت مساحة شاسعة تبلغ 80 ألف متر مربع، ابتكارات تتراوح بين التكنولوجيا الكمومية واختراقات الذكاء الاصطناعي إلى أحدث المعدات والأجهزة المنزلية الذكية من الجيل التالي.
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