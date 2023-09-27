مجلس الشيوخ الأمريكي يخطو نحو منع إغلاق الحكومة في خطوة متقدمة

(MENAFN
) أقدم مجلس الشيوخ الأمريكي، بتأييد من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين، على خطوة إيجابية نحو منع إغلاق الحكومة خلال 5 أيام فقط. تأتي هذه الخطوة بعد تقديم مشروع قانون مشترك من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى 17 من تشرين الثاني. يتضمن المشروع كذلك تخصيص مبالغ تقارب 6 مليار دولار لمواجهة الكوارث الداخلية، ومبالغ مماثلة لدعم أوكرانيا.
كما يعبر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون عن موقف مختلف، حيث يسعى إلى المضي قدما في إجراءات متضاربة لم يشجع عليها إلا الأعضاء الجمهوريون. وقد أجرى مجلس النواب تصويتا إجرائيا لمناقشة مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين. ورغم أهمية هذه المبادرات، إلا أنها لا تمول سوى جزء صغير من الإنفاق الحكومي، ولا يمكن أن تمنع إغلاق الحكومة في حال استمرار التوترات السياسية.
كذلك تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود الرامية إلى تفادي الأزمات المالية والسياسية التي قد تنشأ نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الحكومة. ويلفت الانقسام بين المجلسين إلى أن من الممكن جداَ إغلاق الحكومة الاتحادية للمرة الرابعة في عقد كامل يوم الأحد القادم.
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