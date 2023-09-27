الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على النماطق الساحلية لنهار اليوم الأربعاء،والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة

إلى معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.