الأرصاد طقس حار ورطب والعظمى 44

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار ورطب نسبيا خاصة على النماطق الساحلية لنهار اليوم الأربعاء،
والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة
إلى معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 25 درجة مئوية.
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