Wednesday, 27 September 2023 11:43 GMT

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 95 56 دولار

9/27/2023 3:10:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.44 دولار ليبلغ
95.56
دولار للبرميل في تداولات أمس الثلاثاء مقابل 97 دولارا في تداولات اليوم السابق وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا لتبلغ
93.96 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا لتبلغ
90.93 دولار.

MENAFN27092023000130011022ID1107149713

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث