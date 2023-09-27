في بداية تعاملات اليوم .. ارتفاع أسعار القمح مع تزايد التوترات في البحر الأسود



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

في الوقت الذي يقيم فيه التجار تأثيرات التوتر المتزايد

في البحر الأسود، مقابل

الإمدادات الوفيرة في الأسواق وبخاصة من روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة

في بورصة شيكاغو

زادت

بنسبة 3% مقارنة بمستوياتها في ختام تعاملات الخميس الماضي، بعد سلسلة الهجمات العسكرية المتبادلة

بين أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك هجوم روسي بطائرة مسيرة على البنية التحتية لميناء أوكراني أدى إلى توقف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الروماني.

في المقابل شهد النصف الشمالي من العالم زيادة كبيرة في محصول القمح مما حد من ارتفاع الأسعار.



وفي الأسبوع الماضي قال وزير البنية التحتية الأوكراني أن سفينة ثانية تحمل أطنانا من الحبوب أبحرت من ميناء كورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود، في تحد للحصار البحري الفعلي الذي تفرضه روسيا على أوكرانيا عقب انهيار اتفاق تصدير الحبوب بين الجانبين في يوليو الماضي.

وذكر كوبراكوف أن السفن تستخدم مسارا بحريا مؤقتا، ولكنه محفوف بالمخاطر.

وكانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها سوف تتعامل مع أي سفن متجهة إلى أوكرانيا باعتبار أنها محملة بالأسلحة، وأطلقت النار على إحدى السفن الشهر الماضي لإرغامها على التوقف لتفتيشها.



