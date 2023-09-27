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الذهب يهبط دون 1900 دولار ويسجل أدنى مستوياته خلال 4 أسابيع

9/27/2023 3:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هبطت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 3 دولارات في المعاملات الفورية لتسجل أدني مستوياتها خلال 4 أسابيع مع هبوطها دون 1900 دولار.

وبحلول الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت الإمارات، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.02 دولارات ليصل إلى 1897.76 دولارا للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.22% أو ما يعادل 4.25 دولار لتصل إلى 1915.55 دولارا للأونصة.

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