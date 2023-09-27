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تعيين خالد بن هادي رئيساً تنفيذياً لـ«سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط» بالإمارات

9/27/2023 3:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط تعيين خالد بن هادي رئيساً تنفيذياً لها في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل وقبل توليه المنصب الجديد، شغل بن هادي منصب رئيس الشؤون الحكومية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب العديد من المناصب الإدارية منذ انضمامه للشركة في عام 2015، بما فيها الرئيس التنفيذي للشركة في سلطنة عمان، ورئيس قسم الغاز والطاقة للشركة في الشرق الأوسط، ومنصب رئيس قسم النفط والغاز والبتروكيميائيات للشركة في الشرق الأوسط. ويحمل بن هادي شهادتي الماجستير والبكالوريوس الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنغهام في المملكة المتحدة، كما يحمل شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة «إنسياد» في فرنسا

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