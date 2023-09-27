المساهمات المقترحة تعزز قدرة المصرف الدولي على الإقراض بمليارات الدولارات

(MENAFN
) أعلن رئيس المصرف الدولي، أجاي بانجا، يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول، أن المساهمات الجديدة المقترحة من الدول الغنية في إطار كفاية رأس المال قد تعزز قدرة المصرف على الإقراض بحوالي ما بين 100 و125 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وأشار بانجا إلى أن هذه المساهمات ستأتي من خارج هيكل المساهمين المعتادين للمصرف، وأنها تعد جزءًا من التمويل الإضافي الذي يمكن أن يتاح للمصرف.
كما أوضح أن هذه المساهمات قد تضم طلب الميزانية التكميلية التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن والواصلة الى 2.25 مليار دولار للمصرف الدولي، بالإضافة إلى مساهمات متكهنة من دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان والدول الإسكندنافية والسعودية.
كذلك أكد بانجا أهمية هذه المساهمات في تعزيز القدرة التمويلية للمصرف الدولي وتوفير موارد إضافية لدعم المشاريع والبرامج التنموية. ورغم أهميتها، إلا أنه لفت إلى أن هذا الإقراض الإضافي ليس كافيًا لمواجهة تحديات التنمية الدولية بشكل كامل، ولكنه خطوة إيجابية تجاه تعزيز الجهود التنموية.
في حين قد تسهم تلك المساهمات في زيادة بأكثر من مرتين في مبادرة المصرف السابقة لزيادة معدل الرافعة المالية، حيث كان الهدف السابق هو الحصول على 50 مليار دولار إضافية من الإقراض على مدار العشرة سنوات القادمة. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود المصرف الدولي لدعم التحول المناخي ومواجهة التحديات العالمية للتنمية الأخرى.
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