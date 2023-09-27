الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: 112 ألف مشترك مسجل في الهيئة بنمو 25 بالمئة



ترأس معالي مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السادس لعام 2023 الذي انعقد أمس الثلاثاء.

وبدأ الاجتماع بترحيب معاليه بأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس، كما قدم الشكر إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ،على جهوده المستمرة أثناء رئاسته للمجلس.

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول الأعمال، حيث صادق على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة التدقيق الداخلي والمخاطر.

ناقش المجلس البيانات المالية للهيئة للربعين الأول والثاني لعام 2023 وقام باعتمادهما، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار لغاية 2023، وعلى الملخص التنفيذي للأداء المؤسسي للهيئة للنصف الأول من عام 2023، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

الجدير بالذكر أن إحصائيات الهيئة عن شهر أغسطس 2023 تشير إلى ارتفاع عدد المشتركين إلى (111,735) مشتركاً، مقارنة بنحو (89,329) مشتركاً عن الشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (11,865) جهة مقارنة بنحو (7,612) في أغسطس من عام 2022.

كما تشير الإحصائيات إلى أن عدد المتقاعدين بلغ حسب إحصائيات شهر أغسطس 2023 نحو (19,685) متقاعداً مقارنة بنحو (18,752) متقاعداً في أغسطس من عام 2022، كما بلغ عدد المستحقين (8,458) مستحقاً، مقارنة بنحو (8,499) مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت قيمتها في شهر أغسطس من العام الجاري (415,268,101) درهم، مقارنة بنحو (455,467,005) دراهم عن الشهر نفسه من العام الماضي.



