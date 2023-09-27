نيسان تتحول إلى سيارات كهربائية بالكامل عام 2030

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن رئيس شركة نيسان للسيارات، ماكوتو أوشيدا، عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
وأكد أوشيدا على أن سيارات نيسان ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ويقوض هذا الإعلان الادعاءات بأن قرار رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، بتأجيل الحظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة خمس سنوات سيضر بإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا.
وفي حديثه قال أوشيدا: "ليس هناك عودة للوراء.. يحتاج العالم إلى الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية. نشعر بالمسؤولية لنكون جزءاً من الحل".
توظف نيسان أكثر من 7000 عامل في المملكة المتحدة، بما في ذلك 6000 في مصنعها في سندرلاند، حيث تقوم بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، وسيارة ليف الكهربائية بالكامل.
كما أن لديها مصنعاً للبطاريات ومركزاً للتصميم في لندن ومركزاً هندسياً في كرانفيلد في بيدفوردشير.. وقال أوشيدا إن جميع هذه المصانع ستلعب دوراً رئيسياً في إنشاء الجيل القادم من السيارات الكهربائية.
وأشادت تويوتا وجاكوار لاندروفر بتأخير الحظر الذي أعلن عنه سوناك، ووصفته بأنه "عملي" لكن فورد حذرت من أنه قد يؤثر على الاستثمار في السيارات الكهربائية، وفق ما أوردت ديلي ميل البريطانية.
MENAFN27092023000151011027ID1107149636
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.