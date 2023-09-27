نيسان تتحول إلى سيارات كهربائية بالكامل عام 2030

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن رئيس شركة نيسان للسيارات، ماكوتو أوشيدا، عن خطط لإنتاج سيارات كهربائية في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

وأكد أوشيدا على أن سيارات نيسان ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2030، ويقوض هذا الإعلان الادعاءات بأن قرار رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، بتأجيل الحظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة خمس سنوات سيضر بإنتاج السيارات الكهربائية في بريطانيا.

وفي حديثه قال أوشيدا: "ليس هناك عودة للوراء.. يحتاج العالم إلى الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى السيارات الكهربائية. نشعر بالمسؤولية لنكون جزءاً من الحل".

توظف نيسان أكثر من 7000 عامل في المملكة المتحدة، بما في ذلك 6000 في مصنعها في سندرلاند، حيث تقوم بتصنيع سيارات الدفع الرباعي، وسيارة ليف الكهربائية بالكامل.

كما أن لديها مصنعاً للبطاريات ومركزاً للتصميم في لندن ومركزاً هندسياً في كرانفيلد في بيدفوردشير.. وقال أوشيدا إن جميع هذه المصانع ستلعب دوراً رئيسياً في إنشاء الجيل القادم من السيارات الكهربائية.

وأشادت تويوتا وجاكوار لاندروفر بتأخير الحظر الذي أعلن عنه سوناك، ووصفته بأنه "عملي" لكن فورد حذرت من أنه قد يؤثر على الاستثمار في السيارات الكهربائية، وفق ما أوردت ديلي ميل البريطانية.