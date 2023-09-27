أمازون تتلقى شكوى من لجنة التجارة الفدرالية و17 ولاية بتهمة انتهاك قوانين المنافسة

(MENAFN
) قدّمت لجنة التجارة الفدرالية "اف تي سي", المسؤولة عن إشراف المنافسة في أمريكا، بالتعاون مع 17 ولاية أمريكية شكوى ضد شركة أمازون يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول. الشكوى تتهم أمازون بسلوكيات تقوض المنافسة وغير نزيهة بهدف الحفاظ على احتكارها في مجال التجارة عبر الإنترنت. وتأتي هذه الشكوى بعد تحقيقات وشكاوى سابقة تم رفعها ضد أمازون بشأن مسائل متعددة، بدءًا من سرية البيانات وصولاً إلى ممارساتها التجارية.
كما تركز لجنة التجارة الفدرالية في هذه الشكوى على الأساليب التي تستخدمها أمازون بصورة غير قانونية لاستبعاد المنافسين ومنعهم من التطور وقمع ظهور بدائل منافسة. تُذكر اللجنة أن أمازون تحث بائعين على عدم عرض أسعار أقل من منتجاتها المنافسة، وتستفيد من برنامج "برايم" لتحديد أهلية التجار وتستخدم خدمات لوجستية تكلفتها باهظة.
كذلك تعكس هذه الشكوى التوتر المستمر بين الشركات التكنولوجية الكبرى والسلطات التنظيمية فيما يتعلق بممارساتها التجارية والمنافسة.
في حين أفادت لينا خان, رئيسة لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية في تقرير“أمازون تستغل قوتها الاحتكارية لإثراء نفسها، بينما ترفع الأسعار وتقلص نوعية الخدمات لعشرات الملايين من العائلات الأميركية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد على أمازون” لتسويق سلعها.
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