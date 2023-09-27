الأسواق المالية الأساسية في وول ستريت تشهد تدهوراَ قوياَ

(MENAFN
) شهدت الأسواق المالية الأساسية في وول ستريت تدهوراَ قوياَ يوم الثلاثاء الموافق 26 أيلول، مع استمرار استقرار عوائد سندات الخزانة لأجل عقد عند أكبر مستوياتها في عدة سنوات. وهذا في حين ما زال المستثمرون يكافحون مع امكانيات مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمدة طويلة وانعكاساتها الاقتصادية.
كما رفع من قلق المستثمرين أيضًا احتمال حصول إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في أول الأسبوع القادم، وهو ما نبهت منه وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنه سيؤثر سلباَ على ائتمان البلاد.
كذلك زادت مكاسب سندات الخزانة لأجل عقد إلى أكبر مستوياتها في 16 سنة بعد تكهنات مجلس الاحتياطي الاتحادي باستمراية زيادة أسعار الفائدة لمدة أطول في الأسبوع السابق.
في حين خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 63.77 نقطة، أو بنسبة 1.47 بالمئة ليصل الاغلاق عند 4273.67 نقطة تبعاَ للتقارير الأولية،. وتدهور السهم ناسداك المجمع 206.02 نقطة بمعدل 1.55 بالمئة إلى 13065.30 نقطة. وتراجع السهم داو جونز الصناعي بمقدار 388.75 نقطة أو بمعدل 1.14 بالمئة إلى 33618.13 نقطة.
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