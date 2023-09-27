قصي خولي يوجه عتاباً لنادين نجيم بسبب مسلسل 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - حل النجم السوري قصي خولي ضيفاً على برنامج "عندي سؤال" على قناة المشهد في دبي، تطرق خلال الحلقة إلى العديد من الأسرار الشخصية والمهنية.

ووجه قصي عتاباً إلى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وطاقم عمل مسلسل "2024" المرتقب عرضه في موسم دراما رمضان 2024، والذي تجتمع فيه نادين لأول مرة مع النجم السوري محمد الأحمد، ومن كتابة بلال شحادات، وعبارة عن نسخة مكملة عن مسلسل "عشرين عشرين" الذي جمع نادين مع قصي خولي قبل عامين.

وفي هذا الصدد، أعرب قصي عن انزعاجه إذا كان ما يتم تداوله حول أن مسلسل "2024" هو امتداد لمسلسل "2020"، صحيحاً، فإنه يسجل عتباً على طاقم العمل، قائلاً: "طبعاً سوف أشعر بالحزن لأنني كنت أحد أعمدة المسلسل".

وقال قصي إنه بعد مسلسل "وأخيراً" الذي جمعه بنادين في رمضان الماضي، شعر الثنائي بضرورة انفصال هذه الثنائية والاكتفاء بما قدماه سوياً، حتى لا يشعر الجمهور بالملل.

وأعرب قصي عن سعادته بنجاح مسلسل "وأخيراً"، رغم اختصار العمل من 30 إلى 15، وانزعاج نجيم من طريقة إخراجه واختزاله وحذفه للعديد من المشاهد، معترفاً بأنه هناك أخطاء حدثت في اختصار وحذف المشاهد، ينبغي أن يتحمله الجميع، وليس الشركة المنتجة بمفردها، على حد قول قصي، الذي أكد أن المسلسل ظل متصدراً الترند طيلة فترة عرضه خلال شهر رمضان، على الرغم من ذلك.

وألمح قصي إلى وجود مسلسل يجمعه مع النجمة اللبنانية دانييلا رحمة، من المرتقب عرضه خلال دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتطرق قصي إلى التجارب السيئة في إعادة تصوير الدراما الأجنبية الى الصيغة العربية، معتبراً أن "الشيء السيء في إحضار نخبة من الممثلين والممثلات والكتّاب وصنّاع الدراما وتوظيف كل هذا الجهد بعمل يُعاد بصيغة ثانية ولغة ثانية فقط لعرض مسلسلات على التلفزيون.. أنا أراه عملاً غير قيّم، يقوم على الاستنساخ وفاقد الروح.