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محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبينا الأكرم أدعو الله أن يُنعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار

9/27/2023 2:24:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
أن ينعم الله على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار في ذكرى نبينا الأكرم.

وقال سموه:
سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.

ودون
سموه
عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ". في ذكرى مولد نبينا الأكرم، أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.


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