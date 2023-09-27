محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبينا الأكرم أدعو الله أن يُنعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،
أن ينعم الله على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار في ذكرى نبينا الأكرم.
وقال سموه:
سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.
ودون
سموه
عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ". في ذكرى مولد نبينا الأكرم، أدعو الله تعالى أن ينعم على عالمنا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وأن تفيض الرحمة التي جاء بها، صلى الله عليه وسلم، سلاماً ومحبة وتسامحاً على البشرية جمعاء.
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