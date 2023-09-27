تراجع الدولار وارتفاع اليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 15 كوبيك ليصل إلى 23ر96 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.
وارتفع سعر اليوان مقابل الروبل بواقع 1 كوبيك ليصل إلى 159ر13 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
ولم يتم التداول على اليورو عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.
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