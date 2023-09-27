تراجع الدولار وارتفاع اليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم



تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 15 كوبيك ليصل إلى 23ر96 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر اليوان مقابل الروبل بواقع 1 كوبيك ليصل إلى 159ر13 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يتم التداول على اليورو عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.



