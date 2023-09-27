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تراجع الدولار وارتفاع اليوان مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم

9/27/2023 2:24:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 15 كوبيك ليصل إلى 23ر96 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر اليوان مقابل الروبل بواقع 1 كوبيك ليصل إلى 159ر13 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ولم يتم التداول على اليورو عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الأربعاء.

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