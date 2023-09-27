مسار البنوك المركزية الأوروبية يتغير من الزيادات إلى التثبيت في أيلول

(MENAFN
) شهد شهر أيلول الجاري تغييرًا ملحوظًا في مسار رسائل المصارف المركزية الأوروبية، حيث انتقلت من سلسلة من زيادات أسعار الفائدة المستمرة التي استمرت لمدة تقترب من عامين إلى وضع استثنائي تتبنى فيه موقفًا حذرًا. على الرغم من مؤشرات على وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها، إلا أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، الذي زاد من معاناة المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم، دفع المصارف المركزية إلى تبني نهج حذر للتعامل مع هذا التحدي.
كما أظهرت قرارات أسعار الفائدة التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية الأساسية هذا الشهر تعاملها مع معضلة تضخمية معقدة. يتعين عليهم البحث عن توازن بين تباطؤ الاقتصادات، وارتفاع معدلات التضخم المستمر، وتأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة التي كانت غير مسبوقة.
كذلك لفت الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في مصرف "آي إن جي" الهولندي، كارستن برزيسكي، إلى أن هذه المصارف المركزية تجابه نفس المشكلة الثلاثية: كيفية التعامل مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر الارتفاع، وتداعيات الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. وأضاف برزيسكي أن هناك عاملًا آخرًا يجمعهم، وهو أن أسعار الفائدة في جميع المناطق اقتربت بالفعل من أعلى مستوياتها، مما يعقد المعضلة بشكل إضافي.
في حين تجلى هذا التغيير في لهجة البنوك المركزية في سبتمبر وسط تحول في مناهجها وتفضيل لتجنب زيادات جديدة في أسعار الفائدة، وذلك في محاولة للتعامل مع التوترات الاقتصادية والمالية الراهنة.
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