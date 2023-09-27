هل يجب فرض ضريبة المناخ على الدول الغنية بالنفط؟

غوردن براون اتهم زعماء العالم بأنهم "قصروا إلى حد كبير" في جهودهم الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون

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قال رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون إنه يجب على الدول النفطية الغنية في العالم أن تدفع ضريبة عالمية لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ.

وقال إن دولا مثل السعودية والإمارات وقطر والنرويج استفادت من "الطفرة" غير المتوقعة العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط.

ويرى براون أن الضريبة، التي يتوقع أن تبلغ عوائدها 25 مليار دولار، ستعزز احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق المناخ للدول الفقيرة.

وتأتي تعليقات براون قبل قمة المناخ التي ستعقد في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني ال مقبل.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حديثه في قمة "الطموح من أجل المناخ" التي عقدت الأسبوع الماضي في نيويورك، إلى أن زعماء العالم لا يبذلون إلا جهودا "محدودة للغاية" للحد من انبعاثات الكربون.

ودعا أكبر الدول المصدرة للانبعاثات في العالم إلى الاتفاق على ميثاق تضامن مناخي لخفض الانبعاثات ودعم الاقتصادات الناشئة.

وقال براون إن خطته ستحول دون حدوث حالة من الجمود والانهيار المحتمل في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، وهي إحدى أغنى الدول المنتجة للنفط.

وأضاف أن "الدول النفطية" جنت "أرباحا لا يمكن تصورها" من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت العوائد النفطية لأغنى خمس دول – ومن بينها الكويت - في عام 2022.





Getty Images ارتفاع أسعار النفط جعل الملايين يعانون من الفقر

ونقلا عن إحصاءات جمعية الطاقة الدولية، قال براون إن إيرادات النفط والغاز العالمية ارتفعت من 1.5 تريليون دولار قبل وباء كوفيد إلى 4 تريليونات دولار بشكل غير مسبوق.

وأضاف "إذا وضعنا هذه الأرقام الاستثنائية في السياق، فسنجد أن أربعة تريليونات دولار تعادل 20 ضعف ميزانية المساعدات العالمية بأكملها. وهذا دخل كبير للغاية لدرجة أنه يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بأكمله".

وقال: "هذه الدول المنتجة لم تفعل شيئا حرفيا لجني هذه المكاسب غير المسبوقة. إنها تمثل واحدة من أكبر عمليات تحويل الثروة على الإطلاق من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية".

وأضاف براون أن ارتفاع أسعار النفط والغاز كان العامل الرئيسي وراء احتمال دفع 141 مليون شخص إضافي في العالم إلى الفقر المدقع، وهذا هو النطاق المرتفع الذي حددته دراسة علمية أجريت في وقت سابق من هذا العام.

ودعا براون الدول النفطية الغنية إلى المساهمة بنسبة 3 في المئة من عوائد صادراتها، أي ما يعادل إجمالي 25 مليار دولار في عام 2022، قائلا "هذا أقل ما يمكنها فعله".

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق - مبعوث الأمم المتحدة للتعليم العالمي وسفير منظمة الصحة العالمية لتمويل الصحة العالمية - إن تبعات ذلك ستكون كبيرة.

وأضاف "سنمنح الدول التي مزقتها الأزمات الأمل، وهذا ما غاب في قمم المناخ الأخيرة".