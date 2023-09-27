صندوق الصناعة يوقع اتفاقيات منح بـ12.2 مليون دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

وقع صندوق دعم وتطوير الصناعة أمس اتفاقيات تقديم منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.



الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.



ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث ( 2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وخلال حفل توقيع الاتفاقيات في مقر غرفة صناعة الأردن، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن الصندق يهدف إلى تقديم الدعم الأفقي للقطاع الصناعي بهدف تمكين القطاع من التوسع والنمو وزيادة قدرته على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وبين الشمالي، أن القطاع الصناعي حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية واستطاع أن يحقق أرقام نمو واضحة سواء كان ذلك لجهة الصادرات التي تصل اليوم إلى أكثر من 140 دولة وتصنيفه على مستوى الشرق الأوسط.



وبين الشمالي، أن الصندوق وشروطه المرجعية وضعت بشراكة حقيقة مع القطاع الصناعي، مبينا أن الصندوق يتميز بالتنوع في برامجه سواء كان ذلك لترويج الصادرات أو تحديث الصناعة وضمان ائتمان الصادرات.



وأكد الشمالي، أن الاتفاقيات الموقعة من الشركات الصناعية من خلال الصندوق بمثابة منح مالية غير مستردة وليست قروضا، مبينا أن آليات التعامل والتقييم في اختيار الشركات كانت بأعلى معايير الشفافية.



ولفت، إلى أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعة ستعلن نتائج الشركات المستفيدة من البرنامج الرابع التابع للصندوق والمتعلق بالحوافز المبنية على المخرجات قبل نهاية العام الحالي، مبينا أن الوزارة تعول كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبيرا.



وبين الشمالي، أن إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من برنامج الصندوق وصل إلى 1400 طلب.



وقال:“إن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي و90 % من إجمالي الصادرات الوطنية، إضافة إلى أنه أكبر القطاعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل”.



واستعرض الوزير خلال اللقاء، أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز وحصر مشتريات الألبسة للمدارس بالقطاعات الوطنية، إضافة إلى حصر مشتريات المقاصف المدرسية من المنتجات الوطنية.



من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير، أن كل دينار ينفق على الصناعة يعود على الاقتصاد بمقدار 2.17 دينار وهذا دليل على أن القطاع الصناعي هو الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.



وقال:“إن القطاع الصناعي يسعى إلى مزيد من الدعم والبرامج من أجل مساعدة القطاع على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات الناتجة عنها”.



وأضاف، أن أي دعم يقدم للصناعة يساعد على تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا وهذا يساعد على النمو والتوسع وتحقيق المزيد من فرص العمل للأردنيين.



وأوضح، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء بشراكة حقيقية مع الحكومة ويعتبر شاملا مقارنة بالبرامج السابقة لدعم الصناعة وصادراتها.



يشار، إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.



أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.



أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

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